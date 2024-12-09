洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
柯洁首战告捷！2025中国围棋棋圣战总决赛三番棋在洛阳老君山举行
来源: 洛阳网 2025.09.26 20:32
　　9月26日下午，经过5个小时的鏖战，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战总决赛三番棋第一局比赛结束：上届棋圣战冠军柯洁九段战胜本届挑战者、00后新锐棋手屠晓宇九段，取得首胜。

　　比赛开始后，屠晓宇执黑先行，柯洁执白。序盘布局之后，两位棋手在棋盘左边展开激战，屠晓宇在左下封住白棋之后，胜率持续攀升！白棋随后在中腹展开反击，取得奇效，扳平胜率！

　　中后盘对抗中，黑棋在中下部接连出现失误，柯洁抓住机会反击，一举奠定优势。虽然屠晓宇在读秒中全力反击，终究未能逆转局面，柯洁取得开门红！

　　当天，棋圣战总决赛启动仪式在洛阳老君山金顶凤凰平台举行。本次启动仪式云集了来自全国各地的顶尖棋手、媒体记者及各界嘉宾，共同见证这一盛事的正式启动。

　　中国围棋协会副主席孙光明，中国围棋协会副秘书长、职业竞赛部部长刘菁，栾川县政府、洛阳市体育局有关负责同志，上届中国围棋棋圣战冠军、职业九段柯洁，00后新锐棋手、职业九段、本届棋圣战挑战者屠晓宇出席活动。

　　栾川地处豫西伏牛山腹地，以其得天独厚的自然禀赋，孕育出了“生态、奇景、人文”三张靓丽的名片。此次决赛地点在老君山金顶，不仅是体育竞技与文旅体验的跨界融合，更是道法自然与围棋博弈的高度契合。期待棋手们在群峰竞秀的君山之巅，以更澄明的心境，尽显谋略与心性，在棋局之上博出精彩、弈出水平。

　　本届赛事由中国围棋协会与洛阳市人民政府联合主办，洛阳市体育局、栾川县人民政府、河南大象融媒体集团及河南省围棋协会共同承办。赛事自7月21日在北京启动后，来自全国各地的125名职业棋手历经预选赛、本赛第一、二、三轮及挑战者决定赛，最终00后新锐棋手屠晓宇九段，获得挑战上届棋圣战冠军柯洁九段的资格。

　　9月27日12:30，本届棋圣战将举行第二局比赛，广大棋迷可通过“弈客围棋”“腾讯围棋”“大象新闻”等移动客户端观看。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
