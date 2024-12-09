洛阳明后天仍阴雨天气 国庆假期先晴后雨

受高空偏南暖湿气流及地面冷空气的共同影响，近期我市维持阴雨天气。十一期间我市还有一次降雨天气。 受高空偏南暖湿气流及地面冷空气的共同影响，近期我市维持阴雨天气。十一期间我市还有一次降雨天气。 具体预报： 今天夜里：阴天有小雨。 27日(周六)：阴天有小到中雨，气温16℃～21℃。 28日(周日)：小到中雨转阴天，气温17℃～22℃。 29日(周一)：多云，气温17℃～27℃。 30日(周二)：晴天到多云，气温17℃～28℃。 10月1日(周三)：小雨转中雨，气温16℃～23℃。 10月2日(周四)：阴天有小雨，气温16℃～19℃。 10月3日(周五)：阴天，气温17℃～23℃。⑥