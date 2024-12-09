洛阳文创产品组团亮相第十二届中原文化产业博览交易会

9月26日，第十二届中原文化产业博览交易会(以下简称中原文博会)在鹤壁市开幕，洛阳市组织洛阳城市礼物研究有限公司、洛阳众芳牡丹产业集团等10家优秀文化企业参展，参展展品涵盖牡丹瓷、三彩艺、时尚潮玩、博物馆文创等六大类别，千余件特色文创产品惊艳亮相，进一步叫响“洛阳有礼”城市礼物品牌。

9月26日，第十二届中原文化产业博览交易会(以下简称中原文博会)在鹤壁市开幕，洛阳市组织洛阳城市礼物研究有限公司、洛阳众芳牡丹产业集团等10家优秀文化企业参展，参展展品涵盖牡丹瓷、三彩艺、时尚潮玩、博物馆文创等六大类别，千余件特色文创产品惊艳亮相，进一步叫响“洛阳有礼”城市礼物品牌。

在本届文博会上，洛阳对城市主题馆进行了精心设计。展馆以“千年古都牡丹花城”为主题，突出年轻化、时尚化新潮趋势，巧妙融入唐三彩、牡丹花、十三朝、古诗词等洛阳文化IP元素，并特别设置了文化打卡墙、非遗展演区、互动体验区等，以现代化视觉语言重塑传统元素，为观众带来了可观赏、可体验、可传播的沉浸式洛阳文化体验。