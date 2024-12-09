洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
即将启用！孟津、瀍河部分路口新增监控
来源: 洛阳发布 2025.09.26 18:42
　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交管部门增设一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点。

　　孟津区

　　洛阳市公安局交通管理支队勤务八大队在孟津区桂花大道与王城大道交叉口(东向西)增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、逆行、违反禁止标线、不按导向车道行驶等违法行为，公示日期为：2025年9月27日至2025年10月3日，2025年10月4日起开始启用。

　　瀍河区

　　洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队在瀍河区白马寺大道祖庭街口东150米(西向东)、白马寺大道白佃路口西440米(东向西)、白马寺大道白佃路口西210米(西向东)增设交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车交通违法行为，公示时间为2025年9月26日至2025年10月2日，2025年10月3日起开始抓拍。⑥
