国庆中秋假期，洛阳推出多项文旅优惠政策

国庆畅游洛阳，惠享文旅盛宴。这个国庆中秋假期，洛阳市将推出景区门票互免、汉服免费穿、沉浸式演艺优惠及特色文创折扣等多项政策，诚邀四海游客共品文脉、赏秋韵、享潮玩，在千年古都的斑斓秋色中开启美妙旅行。

国庆畅游洛阳，惠享文旅盛宴。这个国庆中秋假期，洛阳市将推出景区门票互免、汉服免费穿、沉浸式演艺优惠及特色文创折扣等多项政策，诚邀四海游客共品文脉、赏秋韵、享潮玩，在千年古都的斑斓秋色中开启美妙旅行。 国庆畅游洛阳，惠享文旅盛宴。这个国庆中秋假期，洛阳市将推出景区门票互免、汉服免费穿、沉浸式演艺优惠及特色文创折扣等多项政策，诚邀四海游客共品文脉、赏秋韵、享潮玩，在千年古都的斑斓秋色中开启美妙旅行。 【综合性政策】 洛阳市、商丘市：9月28日—10月31日期间，凭洛阳汉魏洛阳故城遗址、汉函谷关、关林、青要山、黛眉山、有生工矿游、土古洞等景区门票凭证，可享受本人芒砀山汉梁王陵景区、刘邦斩蛇处景区门票免费。反之，凭芒砀山两大景区门票，可免费打卡洛阳汉函谷关、青要山、黛眉山、有生工矿游、土古洞。 洛阳市文旅集团：2025年10月18日—10月20，凭潮燃星动演唱会门票或电子订单享受文旅集团六大景区5折、十家酒店8折、八家餐饮8折、九家文创门店9折优惠。 【景区优惠政策】 洛邑古城：2025年国庆期间唐白瓷工艺品全场8.8折。 洛阳围棋博物馆：2025年国庆期间所有游客享受5.5折套票优惠(原价180套票，节日期间一律99元)。 青要山：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。 黛眉山：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。 汉函谷关：2025年国庆期间半价门票优惠。 有生工矿游：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享免门票优惠。 荆紫仙山：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享免门票优惠。 栾川竹海野生动物园：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证，3日内享免门票优惠。 天河大峡谷景区：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证，3日内享门票半价优惠。 王府竹海景区：2025年国庆期间，单人门票49.9元。 养子沟景区：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证，3日内享门票半价优惠。 洛阳伏牛山四季旅游度假区：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证，3日内享门票半价优惠。 二程文化园：1.即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。2.国庆期间穿汉服免费游景区。 龙凤山景区：2025年国庆期间，全国游客免门票，参与景区汉服妆造体验，立赠价值240元的十余项游乐套票。 建业绿色基地：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享免门票优惠。 万安山山顶公园：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。 花果山景区：1.即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。2.姓名含“国、庆、中、秋”任一字者免门票、和祖国同岁的游客(76岁)免门票，随行2名家属免门票。 凤翔温泉：2025年国庆期间开展“泉心20载，健康有好礼”活动，新增秋季养生汤池，双人全天温泉票优惠价格138元(55岁以上人群118元)。 龙门海洋馆：2025年国庆期间开展“海上升明月”主题游园活动。活动期间，入馆游客可免费领取手持小国旗及主题贴纸，9月12日至10月8日购买海洋馆年卡可享受288元优惠价。 白云山景区：即日起至2025年9月30日，全国摩友享受免门票政策。 天池山景区：2025年国庆期间全国游客免门票。 恐龙国家地质公园：2025年国庆期间门票半价优惠，并可凭票根免费入园品尝红薯。 西泰山景区：1.即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠。2.国庆期间抖音线上购票六六折，60岁以上免门票，1.4米以下儿童免门票。 牡丹阁景区:即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享门票半价优惠；2025年国庆期间对出示《盛世天下》购买记录或现场打开游戏界面游客享牡丹阁门票2.5折福利优惠。 隋唐洛阳城国家遗址公园：2025年国庆期间文创本、原创包、洛阳特色徽章国庆假期期间均可享受9折特惠 魏坡新序：自活动发布之日起至10月31日，凭龙门石窟、白马寺、老君山、隋唐洛阳城、黄河小浪底景区票根尊享魏坡新序西西谷乐园现场价7折优惠，尊享魏紫别院住宿门市价7折优惠，尊享网红小店(除餐饮以外)9折优惠。 汉光武帝陵：自活动发布之日起至10月31日，可凭《731》电影票根免费游览汉光武帝陵。 【沉浸式演艺】 大河荟寻迹洛神赋：即日起至2025年10月31日，凭洛阳市5A级景区门票游览凭证或住宿单位住宿凭证，3日内享正价票(268元)减免80元优惠。 《凤舞神都》演艺：演出门市价B区198元，A区238元，中区298元，2025年国庆期间活动价B区168元，A区218元，中区268元，赠送九洲池门票和免费穿汉服(洛神赋华服空间)。 龙门自在音乐会：2025年国庆期间对参与音乐会互动活动游客，可随机获得牡丹博物馆门票、牡丹亭茶饮、牡丹寿司券等优惠。 正大文化交流中心：2025年国庆期间，开展乐伴枫叙演出季，包括国话“CNT现场”高清展映季《北京法源寺》《赵氏孤儿》《生死场》等经典话剧、儿童剧《萌宠历险记》、中原文化大舞台《山河战歌》等二十余场演出，提前购票可享受7折优惠。 相声新势力茶馆：2025年国庆期间穿汉服线下到店购票可享受门票五折。 无上龙门：《无上龙门》《星辰大海》《龙门画卷》全通票99.9元/人；《无上龙门》双人票79.9元/次；60岁以上老人可享35元/人观看《无上龙门》或《星辰大海》。 龙门古街鲤跃龙门：凡60岁以上老人进店可享受：午宴/晚宴立减20元优惠。下午茶点88元/位(十一期间需提前电话预约) 【文创优惠政策】 洛阳礼物门店(除洛阳博物馆洛阳有礼出口店、汉魏博物馆洛阳有礼文创空间店)：2025年国庆期间，文创产品购物满50元、99元、138元赠送相关活动产品，推出特价10元系列活动产品，购买热卖产品+1元，换购特价产品等活动。 三彩艺：2025年国庆期间所有店面实行游客满1000元享95折优惠。 神都造办：2025年国庆期间凭票根消费满39元送牡丹香片一个；消费满128元送神都软胶冰箱贴一个。 碳为钻石：2025年国庆期间线上线下同步开展满减活动，满100减20、满200减50消费者购买文创产品达到相应金额即可享受减免优惠。 大唐李治国牡丹瓷：2025年国庆期间11寸实心单朵釉上彩牡丹瓷，原价1180元，现享超低折扣仅需380元，消费满2000元，赠送价值360元的精美牡丹杯1个。 意外博物(镇捣蛋)：2025年国庆期间凭票根穿汉服进店送文创身份证卡套。 众芳牡丹(一朵牡丹全花茶)：2025年国庆期间，凡进店客户凭票根，免费品茶，购买一朵牡丹茶88元十二品或118元一朵牡丹(楼兰美人)牡丹全花茶的，送价值38元牡丹香膏一盒；购买200元以上一朵牡丹系列产品，送牡丹香薰一盒；凡进店客户凭票根均有礼品相送。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）