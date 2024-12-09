洛阳市杨金安、郭卫东被认定2025年大国工匠人才

近日，中华全国总工会办公厅印发《关于认定2025年大国工匠人才的通知》，洛阳市杨金安、郭卫东成功被认定为大国工匠人才。
杨金安，中信重工机械股份有限公司冶炼车间电炉班大班长，42年如一日坚守在炼钢一线，从一名学徒工逐步成长为全国劳模、大国工匠。他带领团队持续创新，先后炼出了“华龙一号”核电用钢、“探月工程”用钢、超低碳不锈钢等一系列“高精尖”钢种，解决多项技术难题。他带领大工匠工作室成员完成创新课题20项，整理推广《核电用钢冶炼操作方法攻关》《支承辊用钢冶炼操作方法攻关》等一批先进操作法，创新创效价值超亿元。
