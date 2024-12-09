洛阳五座博物馆联动 “五都荟洛·潮玩文博”活动10月1日启动

洛报融媒记者9月26日从洛阳文旅集团文化产业发展有限公司获悉，10月1日至8日，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆将联合推出“五都荟洛·潮玩文博”系列文旅活动。

这是洛阳市在“博物馆+运营公司”新模式下落地的首个馆际联动项目，标志着洛阳博物馆事业在资源整合、创新运营与跨界融合方面迈出关键一步。

此次活动由运营公司统一策划与市场推广，通过市场化运作，对五座博物馆的特色资源进行一体化整合与串联，有效破解了过去单个场馆吸引力有限、文旅体验碎片化等问题，实现了从“各自为战”到“组团出圈”的转变，为游客提供一站式、深层次、趣味强的文博体验。

活动内容突出“潮玩”特色，注重互动参与。10月1日，龙门高铁站将安排古风NPC迎宾，拉开“穿越千年”的序幕。10月2日至6日，游客在五座博物馆参观时，还可邂逅不同身份的“神秘NPC”，参与互动即有机会获得专属奖励。

活动期间，各馆还结合自身特色推出多项沉浸式体验项目，如隋唐大运河文化博物馆的互动戏剧《听涛大运河》、二里头夏都遗址博物馆的解谜游《九洲秘钥》、洛阳古墓博物馆的实景夜游《古墓探秘·千年幽语》等，通过角色扮演与剧情引导，让静默的历史“活”起来。此外，二里头夏都遗址博物馆的“点石成金”特展、结合文物元素的古风快闪表演等，也将为观众带来丰富的视听享受。

在科技赋能方面，隋唐大运河文化博物馆将推出“宇宙猜想VR沉浸展”，通过虚拟现实技术打造跨越时空的互动场景，为游客带来沉浸式观展新体验。活动还特别推出“五都荟洛”集章打卡活动，鼓励游客走访全部五座博物馆，集齐印章可兑换限定文创产品，进一步增强游览的趣味性与持续性。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张瑞博 文/图）