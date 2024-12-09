洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
加量还减价！栾川竹海野生动物园双节活动来袭
来源: 竹海野生动物园 2025.09.26 17:38
　　双节假期

　　找一个既能拥抱自然、又能亲近动物

　　还能看表演、拍美照、领好礼的宝藏目的地？

　　栾川竹海野生动物园

　　“大山奇遇记——萌主猛兽庆双节”

　　主题盛宴惊喜上线！

　　更让人心动的是——加量还减价！

　　早鸟票仅需130元，就能玩转整个园区！

预售票特惠

　　早鸟票限时发售

　　性价比直接拉满

　　130元早鸟票，一票通玩！

　　原价260元

　　阶段一：早鸟票130元！

　　抢购时间：9月22日—9月27日

　　使用时间：10月1日—10月8日

　　阶段二：早鸟票198元！

　　抢购时间：9月28日—9月30日

　　使用时间：10月1日—10月8日

　　抢票方式：“微商城、抖音、美团、携程”官方购票平台

　　看猛兽、逗萌宠、观马戏、拍合影、领文创……

　　每一项都让你觉得“值回票价”！

　　提前锁定优惠，畅玩双节不涨价！

　　不管是亲子家庭、甜蜜情侣，还是好友组团

　　都能用超实惠的价格

　　开启一场难忘的深山奇遇！

　　国庆看点预告

　　1.《兽王传奇》亲子励志剧

　　+专业马戏表演，震撼视听！

　　双节期间

　　动物大剧场变身“人气打卡地”

　　亲子励志剧《兽王传奇》每天上演

　　带你穿越千年，感受兽王的霸气与传奇！

　　还有动物巡游，萌兽出街

　　近距离互动，拍照超出片！

　　还特邀专业马戏团队惊喜助阵

　　惊险杂技、幽默小丑、趣味马戏……

　　场场精彩，大人小孩都爱看！

　　演出时间：10月1日—10月8日

　　地点：动物大剧场

　　千万别错过这场自然与艺术融合的视听盛宴！

　　2.萌兽合影打卡，免费领限定文创！

　　园区内设置5大萌兽打卡点

　　国宝大熊猫灵岩迈迈、威风凛凛的东北虎、活泼的环尾狐猴……

　　每一个都是你镜头下的明星！

　　集满4个及以上打卡点照片

　　带话题：#栾川竹海野生动物园# #神奇动物见面会#

　　发布至抖音或朋友圈

　　即可领取限定文创好礼！

　　动物钥匙扣、灵岩冰箱贴、文创手帕……

　　每一款都可爱实用，纪念值满分！

　　3.机器狗迎宾送礼，科技感爆棚！

　　当科技闯入山林

　　会碰撞出怎样的趣味？

　　机器狗迎宾惊喜上线！

　　它们不仅会摇尾巴、打招呼

　　还会变身“送礼小能手”

　　为你送上惊喜小礼物～

　　中秋当天还有限定月饼哦！

　　机器狗+大自然，随手一拍就是朋友圈爆款

　　这种奇妙体验，只在竹海野生动物园！

　　科技狗登场

　　游园必打卡

　　【梦幻之旅与兽同行】

　　在这里，你不仅可以

　　漫步竹海，感受天然氧吧

　　邂逅萌宠，与国宝大熊猫面对面

　　探秘猛兽，看东北虎霸气漫步

　　打卡网红景点，拍出大片质感

　　亲子互动，和孩子共度奇妙时光！

　　大熊猫馆

　　前方萌物出没请小心!

　　活力十足的灵岩和迈迈

　　开始活动筋骨散发魅力啦

　　显眼包灵岩现场整活

　　实力宠粉谁能不迷糊？

　　洗澡爱唱歌的“灵岩”和温顺沉稳的“迈迈”都在这里，在奶爸奶妈的精心照顾下，长得圆圆滚滚，并且在网上俘获一众粉丝的心，坐拥粉丝无数。

　　哥俩一般早上8点左右会出来进食，你就可近距离、沉浸式观看熊猫用餐啦！运气好还能看到两只国宝整活儿，千万不要错过！

　　国宝级网红大咖灵岩和迈迈多才多艺、样样精通顶流登场一起点燃欢乐的海洋！

　　秋日美景

　　初秋时节，野生动物园展现出一种别样的宁静与美丽，随着夏日的离去，动物园迎来了它一年中最温柔的时刻。

　　秋的阳光透过稀疏的云层，斑驳地洒落在动物园的大地上，为那里的生灵们镀上了一层柔和的金边。在这个过渡的季节里，野生动物园中的树木逐渐从绿意盎然转向了金黄色调，而那些活泼的动物们似乎也更加活跃，享受着温度宜人的天气。

　　原始森林

　　初秋的原始森林微风拂过，层林渐染，绿意未褪，秋色已悄悄攀上枝头。阳光变得澄澈透明，在林间洒下斑驳的光影，仿佛大自然最细腻的画笔轻轻勾勒。

　　这时的山野，没有盛夏的喧闹，也未到深秋的浓烈，一切都刚刚好，温柔而明亮，正是散步、发呆、收藏美好的最好时节。

　　5D观光隧道

　　进入“惊雷洞”，神秘又神奇，伸手触碰银河，仿佛漂浮在宇宙中央！“寻梦洞”又把你带到森林秘境，藤蔓缠绕，巨兽身影在雾气中隐现，每步都像闯入神秘雨林！邂逅未知，探秘极境，这里将沉浸式交互体验与光影视觉艺术完美融合，仿佛置身“爱丽丝仙境”。

　　猛兽散放区

　　来到观虎长廊，透过脚下和两侧的透明玻璃，你会看见老虎睡觉、打斗。结实的肌肉、优美的线条，面对“硬汉派”虎王的威严，谁敢不从？

　　再乘坐观虎车穿梭在“猛兽区”，便可与老虎、狮子、黑熊一一打个照面，还可以透过车窗上的喂食孔给动物们喂食，主打一个刺激！

　　萌宠乐园

　　步行游览“萌宠区”，盯着你瞅的鸵鸟、等你喂食的小白兔、性格nice的羊驼、有着清澈大眼睛的梅花鹿、温顺的孔雀和一不小心飞上你肩膀的鸟类……悄悄地提醒一句：请拿紧手中的萝卜条和饲料！

　　国庆逢中秋

　　双节同庆来竹海野生动物园

　　快来抢购吧
