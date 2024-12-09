洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“粗粮月饼”列入“购买清单”？这份健康指南先看看
来源: 洛阳网 2025.09.26 17:30
　　中秋节的脚步越来越近，今年您家买哪种月饼？今日洛报融媒记者走访市场发现，随着控油减糖理念的盛行，不少月饼厂家在传统风味的基础上进行配方升级，以“粗粮”“零蔗糖”等作为卖点，受到消费者的欢迎。

　　在市区一家超市的月饼专区，一款名为“粗粮老苏月”的商品被摆放在显眼位置，有红糖五仁、茯苓山药、醇享五黑等多个品类。洛报融媒记者留意到，以醇享五黑月饼为例，配料排在第一位的是小麦粉，食用小麦麸添加量≥6%，还有黑豆、黑米、黑芝麻、黑枸杞和黑桑葚，以及大米、糯米等，每包重量为248克，售价12.6元。“不少人购买传统月饼的时候，都会选择挑一些粗粮月饼，这款月饼销量还不错。”超市工作人员说。

　　在电商平台，粗粮月饼也占据了不小的销量。一家网店的客服介绍，店铺的“粗粮月饼”以燕麦、藜麦、荞麦、绿豆、芋头等为原料，还将白砂糖换成了木糖醇、麦芽糖醇等代糖，让消费者可以放心享用，并且没有肠胃负担。洛报融媒记者查看商品详情页面，一款低卡绿豆月饼的配料为全麦粉、绿豆、冬瓜等，以木糖醇为代糖。

　　“消费者在选购月饼时，首先要留意配料表，不能看到‘粗粮’就被吸引。”洛阳市市场监管局相关科室负责人解释，一些所谓的“粗粮月饼”，可能只在饼皮中添加了少量粗粮粉，主要成分仍是精制小麦粉，真正的粗粮月饼，配料表中粗粮成分应排名靠前。

　　馅料和营养成分表也是需要关注的方面。优先选择以真实粗粮、豆类、坚果等为原料的月饼，避免添加大量糖和油脂的“仿制”粗粮馅料。营养成分表中能量、脂肪、碳水化合物等含量也是需要关注的方面，粗粮月饼的优势在于通常膳食纤维含量更高，如果是高纤维粗粮，一般每100克食品中膳食纤维含量≥3克(或每100千卡中≥0.8克)，如果膳食纤维含量仅1-2克/100克，甚至低于1克，营养价值与精制食品差异不大。

　　该负责人提醒消费者，即使是健康版的粗粮月饼，其热量和脂肪含量也不低，千万不要当主食“吃到饱为止”，适宜品尝即可，老人和儿童更要少量食用。购买时应检查产品包装是否完整，标签信息(生产日期、保质期、生产厂家等)是否齐全，买回家后要按照包装说明的储存条件存放，置于阴凉干燥处保存，避免阳光直射。一些含肉类或湿度较高的月饼可能需要冷藏，务必看清标签提示，由于月饼保质期相对较短，所以开封后应尽快食用完毕。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
