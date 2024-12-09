洛阳公开征集居家适老化改造产品第二批商家

26日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，为更好满足居民居家适老化改造需求，现面向社会公开征集2025年消费品以旧换新居家适老化改造产品第二批参与商家。

今年7月，《河南省2025年消费品以旧换新居家适老化改造工作实施方案》印发，面向居住在河南省的年满60周岁(计算时间截至2025年12月31日)消费者购买居家适老化改造产品给予补贴。为推进政策落地，河南省前期已集中征集一批商家，其中洛阳共有170多家商家入围，覆盖地面和门改造，卧室改造，如厕、洗浴设备改造等6大类29小类产品。此次活动自开展以来，受到广大居民欢迎。为进一步丰富产品供给，提升服务覆盖面，现公开征集第二批商家。

本次征集对象为具备相关资质和服务能力的居家适老化产品供应商，报名截止时间为2025年9月30日24时。

参与商家须同时满足以下条件：

(一)依法注册登记且独立结算的经营主体。

(二)主营涵盖居家适老化产品，提供居家适老化改造产品的国标13位商品条码或企业商品编码，有配送、安装、调试、维修等售后服务能力；其中，销售卫生间、厨房确需施工改造类产品的商家应当具备施工改造资质并提供相关材料。

(三)具备开具数电发票的能力，能按照相关要求提报交易信息资料。

(四)资信状况良好，法人未被列为失信被执行人；近两年无重大安全事故，未被司法机关立案或处罚。

(五)自愿承诺严格遵守居家适老化改造产品补贴工作相关要求，配合有关部门严防套补、骗补等行为，不传播不实信息，被查实存在违规行为后，自愿接受相应惩处并退出参与主体名单。

报名流程如下：

(一)商家需在2025年9月30日24时前，通过线上报名平台填写申请材料。具体步骤为：登录云闪付App——点击“河南焕新”——进入“消费品以旧换新入口”——选择“我是商家”进入——选择“居家适老化改造”，商家依次如实填写相关信息并提交所需材料。

(二)报名截止后的3个工作日内，市、县两级民政部门完成商家的资质初核和复核，商家可通过云闪付查询审核结果。

(三)银联云闪付服务平台负责对接商家进行活动相关培训等工作。

(四)省级民政部门负责统一公示自愿参与活动且符合条件的商家名单信息。公示5个工作日无异议，列入2025年消费品以旧换新居家适老化改造产品补贴商家名单，并同步至银联云闪付App线上平台。

有关征集须知、申请材料、产品推荐目录等详细信息，请登录河南省民政厅官网，在“公告公示”栏目中查阅。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 纪杰 董华武）