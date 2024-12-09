洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳2025国庆中秋文旅盛宴来了
品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳2025国庆中秋文旅盛宴来了
来源: 洛阳网 2025.09.26 16:18
　　为深度挖掘并充分发挥洛阳得天独厚的文旅资源优势，精准把握2025年国庆与中秋双节叠加的黄金旅游契机，展现洛阳丰富的自然景观和深厚的文化底蕴，吸引更多游客前来休闲度假，促进文旅消费，提升洛阳的城市形象和知名度，洛阳围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅特点，精心策划6大主体活动及37项县区联动活动，诚邀您来洛阳，品文脉、赏秋韵、享潮玩，共度一个与众不同的小长假。

　　6大主体活动

　　1.“盛唐嘉年华”系列活动

　　活动时间：2025年10月1日—10月8日

　　活动地点：隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)

　　活动内容：国庆假期，隋唐洛阳城景区与造梦车马剧团联合打造一场“次元狂欢嘉年华”，在应天门、明堂天堂、九洲池分别上演三个不同主题的剧目，以三个剧目串联一场狂欢，10月1日—6日每天四场，每场30分钟。其中，应天门—《墨家游侠》剧目以国潮侠客风为主题，融合古今中外元素，人物造型夸张，具有极强的视觉冲突感，脱离现实主义，让游客沉浸式感受现代国潮与历史印记交织的独特魅力；明堂天堂—《市郎图》作品以画作中细致描绘的人物为范本，进行深入的二次艺术创作，画作中热闹非凡的一角，体现了盛世之下百姓安居乐业的幸福生活；九洲池—凤舞神都剧目将潮流奇幻的艺术美学与恢弘典雅的皇家园林相碰撞。同时结合节日氛围推出“国庆快闪”“拜月祈福”“武皇登基”《大理寺日志》线下活动等主题活动，上线天堂沉浸式《神都升职记》新体验，营业、关灯时间延长，调整至22:30停检，23:00闭园，24:00关灯。

　　2.魏坡艺术季

　　活动时间：2025年9月20日—11月30日

　　活动地点：魏坡新序

　　活动内容：一是在魏坡西西谷开展《狂荒之地》艺术装置展巡游活动。以亲子友好、自然与艺术共生为特色，设置可触摸、可攀爬、可闯入的奇幻自然部落，满足孩子们的自然探索。设置手作工坊，让手作插上想象的翅膀，废品变成艺术。二是在魏坡新序大草坪举办白日奇境音乐会。以松弛社交、出片场景、节日彩蛋为特色，策划露营躺平、音乐Live、兔洞梦境装置、中秋“坡上捞月”活动。三是开展奇妙物语艺术体验活动。以中西文化碰撞、美食与艺术结合为特色，开展街头艺术表演、新派美食快闪、文化体验活动。四是10月中下旬开展魏坡KTV&黑市派对，开展音乐互动、万圣节主题派对活动(包含DJ、摇摆舞、塔罗解密、酒精特调等内容)。

　　3.“寻美华夏”河南世界级大遗址走廊探源传播活动——华服秀暨启动仪式

　　活动时间：2025年10月下旬

　　活动地点：洛邑古城

　　活动内容：根据省文旅厅工作计划，拟策划、执行一场华服秀，邀请河南各博物馆、服装协会、高校、汉服网络达人参与，展示复原的古代服装、具有设计感的当代汉服、融合古代元素的现代服装设计，向公众展示华服之美、普及华服之制，进一步提升河南“世界级大遗址走廊”知名度与影响力。启动仪式包括设计师服装发布、汉服大V分享、发布《汉服穿着指南》、开启华服大巡游等内容。

　　4.“顶榴出道·欢聚双节”主题活动

　　活动时间：10月1日—5日

　　活动地点：洛阳城市阳台

　　活动内容：(1)“新鲜直供+专属优惠”双驱动，覆盖多元客群联合万邦、567、长申等头部供应商实现榴莲鲜果每日直供，现场开箱验果确保新鲜；同步推出外地游客(凭文旅凭证)、银发群体(65+岁)双9折优惠，兼顾游客与本地老年群体，提升活动包容性。(2)“榴莲IP+文旅+体育”深融合，打造全新消费体验以榴莲问答、寻宝等互动环节强化主题，结合洛阳洛浦公园亲子跑、城市阳台骑行活动，花式篮球赛、匹克球体验空间等趣味体育，联动本地商家送出演唱会票、游泳票等福利，实现“美食+运动+文旅”三维体验，助力洛阳双节文旅消费。

　　5.“天下黄河洛阳美”2025年全国城市青少年篮球精英赛

　　活动时间：2025年9月30日—10月6日

　　活动地点：市新区体育馆

　　活动内容：9月30日报到，赛程6天，分为U13、U15、U17三个组别，共有来自陕西、山西、甘肃、黑龙江、安徽、四川、河北、河南等全国共六十余支青少年篮球男女队伍报名参赛，参赛人数约八百余名。届时全国的青少年篮球精英将齐聚洛阳，为我市篮球爱好者奉献一系列精彩的篮球盛宴。

　　6.“数字文物全民守护行动”计划

　　活动时间：即日起至2025年10月20日

　　活动地址：洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、应天门遗址博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳民俗博物馆、偃师博物馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆、洛阳关林管理处、中国牡丹博物馆(牡丹阁景区)、定鼎门遗址博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、中共洛阳组诞生地纪念馆共15家博物馆

　　活动内容：15家博物馆联合2025年久久公益节，共同发起“数字文物全民守护行动”，在看展逛馆的途中，随手做好事，领取小红花，一同为守护中华文化瑰宝助力，通过“一扫一拍一红花”的线下互动玩法，实现"人人可参与、时时可守护、处处可体验"的文物保护新场景，人人都是数字守艺人。

    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功"瘦身"获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
