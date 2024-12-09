洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
事关“双节”消费！洛阳12315发布相关提醒
来源: 洛阳网 2025.09.26 15:32
　　中秋、国庆佳节将至，节日消费市场也迎来高峰期。结合节日消费特点，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布“双节”消费提醒。

　　餐饮消费知情、注意食品安全。消费者外出就餐应选择证照齐备的食品经营单位并索要正规发票或收据。尽量避免食用“新奇”“野味”等不常食用或从未食用过的食物，或者易导致过敏的食品，不要购买、食用有关部门明令禁止、来历不明的食物，以免发生食物中毒。

　　正规渠道选购，畅享节日“食”惠。节日期间是月饼、螃蟹等节令食品的消费旺季，购买月饼时要查看外包装是否完整、清洁，注意标识的配料表、生产日期、保质期、贮存条件、生产厂名厂址等信息是否齐全。谨慎购买“网红”“私房”月饼，自觉抵制“天价月饼”和过度包装的月饼。购买螃蟹时选择正规超市或菜市场固定摊位，购买鲜活、外壳完整有光泽、无异味的螃蟹，保障食材安全新鲜。

　　谨慎选择商家，科学理性消费。部分商家会利用节日推出“充值享优惠”的预付卡活动，消费者需保持理性，办卡前先了解商家的经营状况，避免选择经营不稳定、口碑差的机构；与商家签订书面合同，明确预付卡的使用范围、有效期、退卡条件及违约责任，拒绝仅靠“口头承诺”办卡。充值金额需贴合自身消费需求，不盲目追求“高优惠”而一次性充入大额资金；日常消费中，留存消费记录、合同等凭证，警惕商家出现停业、跑路等异常情况。

　　提高安全意识，谨防游乐风险。出门旅游时须注意人身财产安全，跟团游的消费者应选择证照齐全的旅行社，查看是否有《营业执照》和《旅行社业务经营许可证》，出境旅游的消费者要确认所选择的旅行社是否具备出境游的相关资质等。签订旅游合同时，要仔细阅览合同各项条款说明，明确旅游行程以及服务的内容，注意识别不实广告内容，将广告、口头承诺内容写入合同，对于一些容易引发纠纷的事项要在合同中明确约定。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒广大消费者，在购买商品或接受服务时，应索要并保管好发票及相关消费凭证，如出现消费纠纷，可拨打24小时12315热线电话，或者通过全国12315互联网平台进行投诉举报，依法维护自身权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
