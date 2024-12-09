河南省第十六届戏剧展演获奖名单公布 洛阳参赛剧目斩获多个奖项

省文化和旅游厅近日公布河南省第十六届戏剧展演获奖名单，我市参赛剧目斩获多个奖项。

河南省戏剧展演是河南戏剧界最高规格、最具影响力的艺术盛事。该展演每三年举办一届，旨在表彰优秀舞台艺术作品，推出优秀艺术人才，被视为衡量全省艺术院团创作实力与艺术质量的重要标尺。

本届戏剧展演共有来自全省57个院团的66台剧目参演，涵盖12个戏剧艺术门类。经专家评审，最终评出河南文华大奖26个、河南文华优秀剧目奖27个；河南文华单项奖中，剧作奖22个、导演奖22个、音乐创作奖25个、舞台美术奖22个，以及表演奖若干；理论评论奖中，一等奖5篇、二等奖7篇、三等奖8篇。

其中，洛阳曲剧院《玉婵梦》、洛阳市青年曲剧团《兵嫂兵妈兵奶奶》、偃师区豫剧团《伊滨人家》3个剧目荣获河南文华优秀剧目奖。洛阳歌舞剧院等联合打造的舞剧《农历》荣获民营院团组河南文华大奖。洛阳豫剧院赵小星荣获青年组香玉表演奖。王巧平、李晶晶等4人荣获河南文华表演一等奖，程旭艺、吴佳乐等7人荣获二等奖，王少坤、林艺星、张佳瑞等10人荣获三等奖。舞剧《农历》荣获河南文华剧作、导演、音乐创作、舞台美术奖，豫剧《伊滨人家》荣获河南文华剧作、音乐创作、舞台美术奖。市文化馆曹纬荣获戏剧展演理论评论文章二等奖。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 薛文博)