洛阳市安防委办：四种举报途径方便快捷 严格保护个人隐私信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.26 08:46
　　公开举报范围和途径，告知群众“举报什么”“向谁举报”“怎样举报”；明确奖励办法，举报人最高可获奖励30万元……昨日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，我市对安全生产举报奖励政策进一步细化完善，鼓励群众积极举报安全生产违法行为和事故隐患。

　　举报范围更精准

　　“当前正值生产经营旺季，安全事故易发频发，防范压力持续增大。”市安防委办有关负责人表示，新出台的《河南省安全生产领域举报奖励办法》详细列明了危化、非煤矿山、工贸、交通、特种设备、住房建设、消防等7个领域150多种举报情形。

　　群众举报范围主要包括安全生产违法行为、事故隐患及谎报、瞒报生产安全事故等事项。

　　违法行为，是指生产经营单位及其有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程的行为。

　　事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　　谎报生产安全事故，是指故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容。

　　瞒报生产安全事故，是指隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实。

[1]  [2]  下一页  尾页
