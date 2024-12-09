洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
百余项文博活动点亮洛阳双节假期
来源: 洛阳网 2025.09.26 08:44
　　记者日前从市文物局获悉，今年国庆、中秋假期，全市文博单位将推出特色展览、免费讲解、社教研学、沉浸式体验、数字化互动等六大类百余项活动，为市民和游客奉上一场丰富多彩的文旅盛宴。部分活动如下。

　　●10余项各具特色的主题展览聚焦文明互鉴与历史脉络

　　二里头夏都遗址博物馆推出“点石成金——从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”，展现早期文明交流；

　　洛阳博物馆联合法门寺博物馆举办的“焕丽庄严——法门寺与盛唐文物特展”入选全国主题推介项目；

　　隋唐大运河文化博物馆推出“纹起万物生”“我有方寸心”双展，分别聚焦青铜纹饰与唐代诗文瓷器；

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆推出“大汉雄风”特展等。

　　●全市组织超过10项公益讲解活动

　　多家博物馆在假期每日安排多场志愿讲解服务，由志愿者、小志愿者团队为观众提供公益导览。洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆等均参与其中，部分场馆还提供定时人工讲解与自助语音导览，满足不同观众需求。

　　●20余项针对青少年和家庭的互动活动

　　二里头夏都遗址博物馆的“金秋迎国庆，红色润童心”主题活动；

　　洛阳博物馆的金箔贴画和中秋花灯制作；

　　隋唐大运河文化博物馆的“仓窖搭建”研学课等。

　　●10多个沉浸式项目打造全新观展方式

　　二里头夏都遗址博物馆的《九洲密钥》解谜活动；

　　洛阳博物馆的“洛博之夜”夜游；

　　隋唐大运河文化博物馆的互动话剧《听涛大运河》和实景剧本游戏《漕纲迷航》等。

　　●五大数字化项目打造穿越时空之旅

　　周公庙博物馆推出定鼎堂壁画AR复活体验；

　　隋唐大运河文化博物馆引入“熊猫的世界”“探秘海昏侯国”等沉浸式数字展，融合VR、AR等技术；

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆推出“VR+MR”快闪活动，以科技手段活化历史。

　　●近10项主题活动增强节日互动趣味性

　　“五都荟洛·潮玩文博”系列活动开展地图打卡、NPC互动等；

　　古墓博物馆推出“快闪”表演与“遇见古人”互动环节；

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆举办非遗节；

　　关林展演“文武八佾舞”；

　　定鼎门遗址博物馆开放中门道迎宾。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
