全国道德模范提名奖获得者李学武：以瓷为梦，让牡丹绽放世界

从退伍军人到国家级非遗传承人，他让濒临失传的唐白瓷重焕新生；凭借一颗匠心与万千次试验，他创造出“永不凋谢的牡丹花”，让中国技艺闪耀世界舞台……他就是第九届全国道德模范提名奖获得者、唐白瓷非遗传承人、牡丹瓷创始人李学武。

创作中的李学武

从退伍军人到国家级非遗传承人，他让濒临失传的唐白瓷重焕新生；凭借一颗匠心与万千次试验，他创造出“永不凋谢的牡丹花”，让中国技艺闪耀世界舞台……他就是第九届全国道德模范提名奖获得者、唐白瓷非遗传承人、牡丹瓷创始人李学武。

近日，记者走进洛阳牡丹瓷博物馆，探访了李学武以瓷为梦，让“牡丹”绽放世界的匠心故事。

李学武是土生土长的洛阳人。这座十三朝古都，曾诞生过赫赫有名的唐白瓷，素有“南青北白”之誉。但由于历史变迁，这项技艺一度濒临失传。

“我要让唐白瓷重新活起来！”1992年，从部队退伍的李学武，毅然选择投身陶瓷行业。怀揣这样的信念，他走遍全国各大窑口，整理出20多万字的史料笔记，只为学习最先进的陶瓷烧制技艺。

2007年，李学武萌生了一个大胆的创意：用陶瓷打造“永不凋谢的牡丹花”。很多人都说“这不可能”，但他偏不服输。

一次次试验、一次次失败，再一次次重来……2009年，第一朵洁白莹润、花瓣层叠的牡丹瓷让世人惊艳。

从唐白瓷到牡丹瓷，李学武在传承传统技艺的基础上不断实现重大突破。

在这一过程中，他发明了数十种专用制作工具，为牡丹瓷的制作提供了坚实的技术支撑，还获得了19项发明专利、上百项实用新型专利和1000余个外观专利，一步步把牡丹瓷推向了世界舞台。