昨日，市政协组织部分市政协委员调研全市过期药品回收工作，广泛凝聚智慧力量，共筑药品安全防线。

昨日，市政协组织部分市政协委员调研全市过期药品回收工作，广泛凝聚智慧力量，共筑药品安全防线。

此次活动是全市政协系统开展庆祝洛阳市政协成立70周年暨2025年全市政协系统“委员活动日”系列活动之一。市政协委员们来到位于洛龙区政和路的一处过期药品回收点，实地了解洛阳在过期药品回收制度建立、安全环保销毁和公众信息普及等方面的情况和下一步计划等。

委员们纷纷表示，“过期药品有回收，安全用药共守护”活动精准切入民生关切，启动2年来已累计集中销毁过期药品5.12吨，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，有效提升安全用药意识，是实实在在的惠民举措。作为市政协委员，将始终坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，深入调研建立常态化、便捷化的过期药品回收机制，充分发挥建言献策、桥梁纽带的重要作用，提出高质量意见建议，积极宣传过期药品回收活动的意义与成效，引导更多市民养成定期清理、正确处置家庭药品的良好习惯，共同守护用药安全与生态环境，为推进健康洛阳、美丽洛阳建设贡献更多智慧和力量。

市政协副主席王淑霞参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)