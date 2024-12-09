洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025海峡两岸关公文化交流暨关林朝圣大典开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.26 08:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，2025海峡两岸关公文化交流暨关林朝圣大典开幕。

　　关公文化是中华民族优秀传统文化，关帝信仰更是两岸同胞共同的精神纽带，彰显着同根同源、血脉相连的深厚情谊。洛阳关林是武圣关羽的葬首之处，也是我国唯一的林、庙合祀关羽的古代经典建筑群，在世界各地关庙中享有崇高地位。自1994年以来，由古代秋季祭祀典制演变而来的关林朝圣大典已成功举办多届，成为推动两岸人文交流、展示河洛文化的重要平台。今年的朝圣大典共有来自海峡两岸及世界其他地区的关公信众、关氏宗亲、企业家等300余人参加。

　　开幕式上，“金蛇献瑞”“千古抉择”“汉唐颂歌”“八佾祀圣”等篇章依次上演，呈现了一场沉浸式的非遗文化盛宴。在庄重的祭祀环节，全体嘉宾身着汉服，依古礼行初献、亚献、终献之仪，主祭官恭读祭文，表达对关公精神的崇高敬意。

　　活动期间，“河洛飞花”非遗市集同步开展，集中展示剪纸、泥塑、唐三彩、洛绣等河洛地区代表性非遗项目。此外，嘉宾还可观看由洛阳豫剧院演出的《义薄云天》，进一步领略关公精神的内涵。

　　全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛，省台办副主任祝展鹏，市领导雷雪芹、任丽君、余杰参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 安喜门生态停车场投用【组图】
  • 快讯！洛阳市高质量完成“十四五...
  • 聚焦目标任务拓宽融资渠道 全力保...
  • 洛阳市举行《洛阳市洛阳三彩保护...
  • 存在突出火灾风险 两家单位被曝光
  • 洛阳今日晴天转多云 最高气温27℃
  • 洛阳代表队在全国建筑业质检员技...
  • 洛阳网“百姓呼声”：线上倾听答...
  • 超117亿元，惠民生促发展！洛阳“...
  • 《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605