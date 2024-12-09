昨日，2025海峡两岸关公文化交流暨关林朝圣大典开幕。

关公文化是中华民族优秀传统文化，关帝信仰更是两岸同胞共同的精神纽带，彰显着同根同源、血脉相连的深厚情谊。洛阳关林是武圣关羽的葬首之处，也是我国唯一的林、庙合祀关羽的古代经典建筑群，在世界各地关庙中享有崇高地位。自1994年以来，由古代秋季祭祀典制演变而来的关林朝圣大典已成功举办多届，成为推动两岸人文交流、展示河洛文化的重要平台。今年的朝圣大典共有来自海峡两岸及世界其他地区的关公信众、关氏宗亲、企业家等300余人参加。

开幕式上，“金蛇献瑞”“千古抉择”“汉唐颂歌”“八佾祀圣”等篇章依次上演，呈现了一场沉浸式的非遗文化盛宴。在庄重的祭祀环节，全体嘉宾身着汉服，依古礼行初献、亚献、终献之仪，主祭官恭读祭文，表达对关公精神的崇高敬意。

活动期间，“河洛飞花”非遗市集同步开展，集中展示剪纸、泥塑、唐三彩、洛绣等河洛地区代表性非遗项目。此外，嘉宾还可观看由洛阳豫剧院演出的《义薄云天》，进一步领略关公精神的内涵。

全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛，省台办副主任祝展鹏，市领导雷雪芹、任丽君、余杰参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)