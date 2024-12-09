第八届河南省职工职业技能大赛工业机器人系统运维员决赛在洛开幕

昨日，“匠心筑梦 技耀前程”第八届河南省职工职业技能大赛工业机器人系统运维员决赛在我市开幕。

本次比赛由省总工会、省人社厅主办，市总工会承办。比赛分理论和实操两部分，以工业机器人典型应用场景为载体，考核选手在工业机器人基础理论和相关法律法规知识、机械与电气维修、工业机器人编程、工业机器人应用技术等方面的综合能力。

首日比赛现场紧张有序，选手们围绕工业机器人快速行动，熟练操作调试面板、编写程序代码、检查机械部件，按照要求指挥工业机器人执行选色、搬运等多项任务，展现出过硬的实操本领与良好的职业素养。本次比赛将持续至27日，获奖选手将代表我省参加全国职工职业技能大赛。

省总工会副主席高颖嘉出席开幕活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王晓婉)