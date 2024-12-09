24日，2026年客家文化学术研讨会暨第二届全球客属拜祖大典筹备座谈会举行，全力推动筹备工作高质高效开展。

24日，2026年客家文化学术研讨会暨第二届全球客属拜祖大典筹备座谈会举行，全力推动筹备工作高质高效开展。

全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛，首席副总执行长邓福恩，副总执行长兼秘书长王长江出席活动。市政协主席孙延文主持会议。

会议对此次活动的整体框架、核心目标、预期成果等方面进行详细解析，重点介绍了拜祖流程设计、礼仪规范、文化元素融入等内容。与会人员还围绕关键时间节点把控、形式创新、主要任务分工及跨部门协调事项等展开深入讨论，提出可行性意见建议。会议原则商定2026年客家文化学术研讨会暨第二届全球客属拜祖大典的举办地点等事项。

孙延文强调，此次活动对传承弘扬客家精神，促进洛阳对外文化经贸交流、提升洛阳在海内外的知名度和影响力具有积极意义。要持续擦亮洛阳客家祖根地品牌，协同全球客家·崇正会联合总会弘扬客家精神、凝聚向心力，助力客属事业繁荣昌盛，更好展现洛阳风采。要以此次拜祖活动为契机，深化与海内外客家的文化交流与经贸合作，为洛阳建设世界级文化旅游城市、促进文旅融合高质量发展等注入强劲动力。要高质量推进筹备工作，做好统筹协调、强化配合、注重细节、突出实效，确保此次活动办出特色、办出水平、办出成效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 高艳芳）