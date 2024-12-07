洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
庆祝中泰建交50周年暨正大集团进入河南40年洛阳市系列活动启幕
庆祝中泰建交50周年暨正大集团
进入河南40年洛阳市系列活动启幕
江凌会见李绍祝、素帕蔡·松扎冷等嘉宾，并共同观看“中泰友谊金色50年”文艺交流展演

　　5日，庆祝中泰建交50周年暨正大集团进入河南40年洛阳市系列活动启幕。

　　市委书记江凌会见来洛参加活动的泰中促进投资贸易商会主席、泰国正大集团资深副董事长李绍祝，泰国参议院前第一副议长素帕蔡·松扎冷，泰国国会前议员、泰国旅游和体育部前次长扎迪·恩萨往等泰国及正大集团嘉宾，并共同观看“中泰友谊金色50年”文艺交流展演活动。

　　江凌对各位嘉宾来洛表示欢迎，对泰国正大集团长期在洛投资发展表示感谢，对李绍祝先生不遗余力推动洛阳与泰国交流合作表示敬佩。他说，中泰是地缘相近的好邻居、血脉相融的好亲戚。正大集团是改革开放后最早进驻洛阳的外资企业之一，多年来双方携手合作，在商贸、地产、文化、旅游、农业等领域取得了丰硕成果。面向未来，希望洛阳和泰国及正大集团各方共同把握产业变革、消费转型等新发展趋势，持续深化在新能源、文旅、文商旅融合街区打造等方面的合作，积极寻求合作契机、拓展合作领域，努力取得更多务实合作成果。洛阳将提供优质高效服务，为泰国企业家来洛发展创造一流环境，实现互利共赢发展。

　　李绍祝、素帕蔡·松扎冷等嘉宾表示，洛阳与泰国合作基础良好，合作潜力无限。下一步，泰国有关部门和正大集团将积极发挥在文旅、商贸、特色美食等领域的优势，推动产业互补、文化互鉴、创新互助，开启泰国与洛阳交流合作新篇章。正大集团将继续当好促进“中泰一家亲”的桥梁纽带，将洛阳作为在华战略布局的重镇，进一步扩大在洛投资和产业布局，持续推动洛阳与泰国在文旅、商贸等领域合作，为洛阳高质量发展注入新的活力。

　　25日晚，“中泰友谊金色50年”文艺交流展演活动在正大文化交流中心开幕。这次文艺交流展演活动由泰国泰中促进投资贸易商会、泰国正大集团、市文广旅局、市商务局等主办，泰国法政大学等承办，泰国艺术家们带来了传承千年的艺术瑰宝，与独具洛阳特色的文化IP同台展演，以歌抒怀，以舞传意，以情相通，共同谱写中泰友好的动人乐章。据悉，26日至27日，本次活动还将在洛阳师范学院、洛邑古城等地继续展演。

　　在洛期间，泰国及正大集团嘉宾还将进行商贸、文化等领域考察交流，并召开中泰企业界对接会、中泰教育界对接会，就进一步拓展文旅、餐饮、贸易、教育等领域合作进行交流探讨。

　　正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长马德寿，正大集团商业地产企业中国区首席执行官王晓丽，正大集团副总裁、正大易初工业集团资深副总裁傅学军，泰国法政大学副校长颜妮卡·佩卓雅，副市长任丽君、王太钢等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
