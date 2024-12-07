洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.25 22:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛举行
江凌、李酌、张晓仑等出席

　　9月25日，第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛阳举行，聚焦“推进乡村全面振兴 聚力农业强国建设”主题，进行交流研讨，发布创新成果，为推动农业高质量发展贡献智慧和力量。本届论坛与中国一拖成立70周年活动深度融合，共谋农机装备产业高质量发展大计。

　　省人大常委会党组副书记、副主任、市委书记江凌，副省长李酌，国机集团党委书记、董事长张晓仑，中国工程院院士邹学校、康相涛、王汉中，中央广播电视总台农业农村节目中心党委书记、副主任王晓斌，市长张玉杰等出席论坛。

　　河南作为全国重要的农业大省，始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，锚定“两高四着力”，以培育先进农机装备产业链为抓手，扬优势、补短板、强弱项，推动农机装备保障能力持续增强，为稳定全省粮食和重要农产品供给提供了重要支撑。洛阳是新中国农机装备建设发展的重要发源地之一，科研实力、产业基础和规模方面均居全国前列，形成了以中国一拖、国家农机装备创新中心等企业为龙头，涵盖基础材料、关键零部件、整机制造的完整产业链条。本次论坛汇聚农业领域权威专家及顶尖高校、领军企业代表，共话农机技术革新与现代农业发展，共谋产业发展大计与合作愿景，必将有力推动农机装备产业向更高水平、更高质量发展，为实现农业农村现代化提供有力支撑。

　　张晓仑在致辞中表示，七十年前，中国一拖揭开了新中国农业机械化的序章。七十年来，中国一拖牢记嘱托，以振兴民族农机工业为己任，走出了一条依靠科技进步护航国家粮食安全的自立自强之路、一条构建农机产业体系赋能农业强国建设的产业发展之路、一条打造自主品牌走向世界舞台的追求卓越之路。“十五五”时期，是我国农机装备高质量发展的关键时期。国机集团将始终心系“国之大者”，坚守“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”这条主线，发挥农机原创技术“策源地”优势，勇担现代农机产业链“链长”责任，坚持国际化发展战略，矢志不渝推进农机装备高质量发展，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。希望中国一拖继承发扬光荣传统，在推动农业现代化进程中展现更大作为。

　　“金扁担”农业现代化论坛是我国农业领域重要的高层次、权威性、综合性交流平台。本届论坛由中央广播电视总台、国机集团指导，中央广播电视总台农业农村节目中心主办、国机集团下属中国一拖集团协办。

　　在主论坛环节，中国工程院院士邹学校、康相涛分别围绕“机械化助力乡村振兴”和“以新质生产力赋能‘三边一院’(田边、林边、沟边和闲置庭院)生态养殖助力乡村振兴”主题作了主旨演讲。在成果发布环节，中国工程院院士王汉中等专家学者和企业代表集中发布了一批农业新品种和农业机械化、智能化新技术成果。论坛期间还将组织东方红智能农机装备调研行活动，与会代表实地参观中国一拖智能农机展、智慧农业展和东方红农耕博物馆，全面了解农机装备产业发展历程与成就，共同为产业发展建言献策、凝聚力量。

　　来自全国的农业领域专家学者和龙头企业代表，省直有关部门负责同志，副市长王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 安喜门生态停车场投用【组图】
  • 快讯！洛阳市高质量完成“十四五...
  • 聚焦目标任务拓宽融资渠道 全力保...
  • 洛阳市举行《洛阳市洛阳三彩保护...
  • 存在突出火灾风险 两家单位被曝光
  • 洛阳今日晴天转多云 最高气温27℃
  • 洛阳代表队在全国建筑业质检员技...
  • 洛阳网“百姓呼声”：线上倾听答...
  • 超117亿元，惠民生促发展！洛阳“...
  • 《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    洛阳手艺人黄联平...
    花境初现靓姿 喜迎...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605