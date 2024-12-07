9月25日，第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛阳举行，聚焦“推进乡村全面振兴 聚力农业强国建设”主题，进行交流研讨，发布创新成果，为推动农业高质量发展贡献智慧和力量。本届论坛与中国一拖成立70周年活动深度融合，共谋农机装备产业高质量发展大计。

第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛举行

江凌、李酌、张晓仑等出席

9月25日，第四届“金扁担”农业现代化论坛在洛阳举行，聚焦“推进乡村全面振兴 聚力农业强国建设”主题，进行交流研讨，发布创新成果，为推动农业高质量发展贡献智慧和力量。本届论坛与中国一拖成立70周年活动深度融合，共谋农机装备产业高质量发展大计。

省人大常委会党组副书记、副主任、市委书记江凌，副省长李酌，国机集团党委书记、董事长张晓仑，中国工程院院士邹学校、康相涛、王汉中，中央广播电视总台农业农村节目中心党委书记、副主任王晓斌，市长张玉杰等出席论坛。

河南作为全国重要的农业大省，始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，锚定“两高四着力”，以培育先进农机装备产业链为抓手，扬优势、补短板、强弱项，推动农机装备保障能力持续增强，为稳定全省粮食和重要农产品供给提供了重要支撑。洛阳是新中国农机装备建设发展的重要发源地之一，科研实力、产业基础和规模方面均居全国前列，形成了以中国一拖、国家农机装备创新中心等企业为龙头，涵盖基础材料、关键零部件、整机制造的完整产业链条。本次论坛汇聚农业领域权威专家及顶尖高校、领军企业代表，共话农机技术革新与现代农业发展，共谋产业发展大计与合作愿景，必将有力推动农机装备产业向更高水平、更高质量发展，为实现农业农村现代化提供有力支撑。

张晓仑在致辞中表示，七十年前，中国一拖揭开了新中国农业机械化的序章。七十年来，中国一拖牢记嘱托，以振兴民族农机工业为己任，走出了一条依靠科技进步护航国家粮食安全的自立自强之路、一条构建农机产业体系赋能农业强国建设的产业发展之路、一条打造自主品牌走向世界舞台的追求卓越之路。“十五五”时期，是我国农机装备高质量发展的关键时期。国机集团将始终心系“国之大者”，坚守“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”这条主线，发挥农机原创技术“策源地”优势，勇担现代农机产业链“链长”责任，坚持国际化发展战略，矢志不渝推进农机装备高质量发展，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。希望中国一拖继承发扬光荣传统，在推动农业现代化进程中展现更大作为。

“金扁担”农业现代化论坛是我国农业领域重要的高层次、权威性、综合性交流平台。本届论坛由中央广播电视总台、国机集团指导，中央广播电视总台农业农村节目中心主办、国机集团下属中国一拖集团协办。

在主论坛环节，中国工程院院士邹学校、康相涛分别围绕“机械化助力乡村振兴”和“以新质生产力赋能‘三边一院’(田边、林边、沟边和闲置庭院)生态养殖助力乡村振兴”主题作了主旨演讲。在成果发布环节，中国工程院院士王汉中等专家学者和企业代表集中发布了一批农业新品种和农业机械化、智能化新技术成果。论坛期间还将组织东方红智能农机装备调研行活动，与会代表实地参观中国一拖智能农机展、智慧农业展和东方红农耕博物馆，全面了解农机装备产业发展历程与成就，共同为产业发展建言献策、凝聚力量。

来自全国的农业领域专家学者和龙头企业代表，省直有关部门负责同志，副市长王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)