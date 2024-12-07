第八届河南省职工职业技能大赛工业机器人系统运维员决赛在洛开幕

25日上午，“匠心筑梦 技耀前程”第八届河南省职工职业技能大赛工业机器人系统运维员决赛，在洛阳开幕。来自全省的44名工业机器人运维领域的技能精英将在三天内进行现场竞技。

25日上午，“匠心筑梦 技耀前程”第八届河南省职工职业技能大赛工业机器人系统运维员决赛，在洛阳开幕。来自全省的44名工业机器人运维领域的技能精英将在三天内进行现场竞技。

本次比赛由河南省总工会、河南省人力资源和社会保障厅主办，洛阳市总工会承办，旨在充分发挥工人阶级主力军作用，培养激励更多产业工人投身新质生产力发展生动实践。

比赛分理论和实操两部分，以工业机器人典型应用场景为载体，考核选手在工业机器人基础理论和相关法律法规知识、机械与电气维修、工业机器人编程、工业机器人应用技术等方面的综合能力，适当增加数字化、智能化技术与机器人集成技术考核，促进职工数字技能应用能力和水平提升，助推企业高质量发展。

比赛首日现场氛围紧张有序，尽显工人技能风采。选手们围绕工业机器人设备快速行动，熟练操作调试面板、编写程序代码、检查机械部件，从参数设定到故障排查，每一个步骤都有条不紊，展现出过硬的实操本领与良好的职业素养。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）