降雨又又又来了！洛阳市防办发布防范提示
来源: 洛阳网 2025.09.25 22:26
　　25日夜至29日，洛阳将迎来新一轮降雨过程。25日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布关于做好持续阴雨天气防范工作的提示。

　　据气象预报，预计25日夜至29日，洛阳将持续阴雨天气，过程累计降水量20到40毫米，山区个别乡镇可达50毫米以上。

　　9月以来，洛阳降水过程多，累计雨量大，全市土壤已饱和，需防范局地持续降水可能引发的地质灾害、农田渍涝等风险，同时需关注降水对交通出行、景区旅游等的影响。

　　洛阳市防办提示，要高度重视，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，切实提高对地质灾害、山洪灾害等各类风险的洞察力、预见力，科学精准研判，严密巡查防守，严格落实预警叫应机制，压紧压实工作责任，确保各项防范措施落地落实。要突出对山区村镇周边山坡、在建工程工地及周边、深基坑、临坡临崖临沟的村庄、高边坡、切坡建房、农村自建房、危房险窑、水库、水电站、输水工程、交通干线沿线、铁路沿线、涉山涉水景区、市政基础设施、供电线路等重点部位以及学校、医院、养老院、农家乐等人员密集场所的巡查排查，及时发现和消除隐患。要坚持避险为要，严格按照“四个一律”要求，提前果断组织受威胁群众转移避险。要严格执行24小时值班值守和领导带班制度，遇突发险情灾情，要及时报告并做好续报工作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）

　　
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
