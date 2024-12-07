全省唯一！“洛阳经验”入选全国制造业数字化转型典型案例

25日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日召开的2025年世界制造业大会发布2025年度全国制造业数字化转型典型案例，洛阳凭借“数字化转型释放高质量发展新动能”案例榜上有名，跻身全国15个城市案例之一，为全省唯一。

25日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日召开的2025年世界制造业大会发布2025年度全国制造业数字化转型典型案例，洛阳凭借“数字化转型释放高质量发展新动能”案例榜上有名，跻身全国15个城市案例之一，为全省唯一。

该评选由工信部牵头开展，旨在引导广大制造业企业认识数字化转型的重大意义，调动企业数字化改造的积极性，交流互鉴成功经验做法。

洛阳此次入选案例，系统总结了全市以数字化转型驱动产业高质量发展的创新路径和先进经验。近年，洛阳将数字化转型作为推动制造业高质量发展的重要抓手，坚持多方协同推进、试点示范引领、优化精准服务，不断丰富洛阳“智”造内涵，为筑牢实体经济根基、高质量发展提供坚实支撑。

在具体建设中，洛阳针对企业在数字化转型过程中“不想转、不会转、不敢转”等难题，着力推进“转观念、树标杆、优服务”3项重点工作，成立由市长任组长的数字化转型工作专班，持续引导企业强化学习培训，开展观摩交流，分行业遴选高成长性企业建立智能工厂培育库，分场景梳理数字化转型典型案例，同时用好金融支持、需求梳理、服务对接等模式，不断提升数字化转型服务水平。

当前，围绕实数融合这个新型工业化的鲜明特征，洛阳紧紧围绕智能制造这一主攻方向，加快推进人工智能、大数据、5G、工业互联网等数字技术与制造业全过程、全要素加快融合，去年全市规上制造业增加值增速达8.1%，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达55.8%；累计培育省级以上智能工厂等试点示范超过300家，带动企业平均生产效率提升25%以上、运营成本降低约20%；迄今已建成5G基站1.9万个，9个省级工业互联网平台开发工业APP超300个，连接设备16万台(套)，服务企业3600余家，并成功入选全国第二批制造业新兴技术改造城市试点和第三批中小企业数字化转型城市试点，为全市加快建设数字经济发展新高地提供强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）