洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省唯一！“洛阳经验”入选全国制造业数字化转型典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.25 20:09
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　25日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日召开的2025年世界制造业大会发布2025年度全国制造业数字化转型典型案例，洛阳凭借“数字化转型释放高质量发展新动能”案例榜上有名，跻身全国15个城市案例之一，为全省唯一。

　　该评选由工信部牵头开展，旨在引导广大制造业企业认识数字化转型的重大意义，调动企业数字化改造的积极性，交流互鉴成功经验做法。

　　洛阳此次入选案例，系统总结了全市以数字化转型驱动产业高质量发展的创新路径和先进经验。近年，洛阳将数字化转型作为推动制造业高质量发展的重要抓手，坚持多方协同推进、试点示范引领、优化精准服务，不断丰富洛阳“智”造内涵，为筑牢实体经济根基、高质量发展提供坚实支撑。

　　在具体建设中，洛阳针对企业在数字化转型过程中“不想转、不会转、不敢转”等难题，着力推进“转观念、树标杆、优服务”3项重点工作，成立由市长任组长的数字化转型工作专班，持续引导企业强化学习培训，开展观摩交流，分行业遴选高成长性企业建立智能工厂培育库，分场景梳理数字化转型典型案例，同时用好金融支持、需求梳理、服务对接等模式，不断提升数字化转型服务水平。

　　当前，围绕实数融合这个新型工业化的鲜明特征，洛阳紧紧围绕智能制造这一主攻方向，加快推进人工智能、大数据、5G、工业互联网等数字技术与制造业全过程、全要素加快融合，去年全市规上制造业增加值增速达8.1%，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达55.8%；累计培育省级以上智能工厂等试点示范超过300家，带动企业平均生产效率提升25%以上、运营成本降低约20%；迄今已建成5G基站1.9万个，9个省级工业互联网平台开发工业APP超300个，连接设备16万台(套)，服务企业3600余家，并成功入选全国第二批制造业新兴技术改造城市试点和第三批中小企业数字化转型城市试点，为全市加快建设数字经济发展新高地提供强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 安喜门生态停车场投用【组图】
  • 快讯！洛阳市高质量完成“十四五...
  • 聚焦目标任务拓宽融资渠道 全力保...
  • 洛阳市举行《洛阳市洛阳三彩保护...
  • 存在突出火灾风险 两家单位被曝光
  • 洛阳今日晴天转多云 最高气温27℃
  • 洛阳网“百姓呼声”：线上倾听答...
  • 洛阳代表队在全国建筑业质检员技...
  • 《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例...
  • 超117亿元，惠民生促发展！洛阳“...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳手艺人黄联平...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605