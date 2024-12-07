重大项目“拿地即开工”！洛阳以一流“软环境”筑强高质量发展“硬支撑”

9月25日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳市持续深化综合配套改革，建设水平稳居全省前列，入选首批河南省优化营商环境创新示范市，更在万家民营企业评营商环境中跻身全国最佳口碑地级市前十。

审批更便利。推进系统性重塑行政审批改革，实施集中并联审批，深化“高效办成一件事”，实现线上“一网通办、掌上可办”、线下“一窗受理、综合服务”。192个事项“免证可办”、53项高频便民服务“指尖可办”，企业办事便捷度大幅提升。

要素更市场化。融入全国统一大市场，深化要素配置改革，成立人才集团，建好用好小微企业融资协调机制，重大项目“拿地即开工”，人才、资金、土地等支撑能力显著增强。

监管更温情。开展涉企执法规范行动，推行“双随机、一公开”、信用监管等，入企行政检查次数同比降31%，实现“无事不扰”。出台执法“四张清单”，604个事项可减轻或免罚，执法有力度更有温度。

开放更制度。发挥“五区联动”优势，探索“链动式”创新，6项成果全国复制推广。商贸服务型物流枢纽入选国家名单，成为中部唯一拥有多类型国家物流枢纽的非省会城市，国际货运班列、铁海联运班列“双增长”。

服务更精细。树立“围着企业转”理念，设立“企业家日”、建立“民营企业之家”，提供清单化全流程服务。全市市场主体同比增7.99%，达77.9万户，企业活力迸发。

“营商环境没有最好，只有更好。”洛阳市发展改革委相关负责人表示，洛阳将持续对标国家创新试点城市，深化重点领域改革，以一流“软环境”筑强高质量发展“硬支撑”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）