经济总量破六千亿元、创新平台超四千家……洛阳亮出“十四五”发展成绩单

洛报融媒记者从发布会上获悉，"十四五"以来，洛阳市聚焦"建强副中心、形成增长极"目标，以创新引领发展，统筹推进稳增长、促转型、惠民生、防风险，现代化洛阳建设交出高分答卷。 综合实力持续增强。预计"十四五"末经济总量突破6000亿元，工业增加值、服务业增加值将分别跨越2000亿元、3000亿元关口，常住人口城镇化率接近70%，经济高质量发展根基持续夯实。 创新效能整体提升。全市各类创新平台达4083家，提前完成倍增目标；高新技术企业、科技型中小企业数量较"十三五"末分别增长103%、83%；研发投入强度连年领跑全省、超全国水平；省级科技成果转移转化示范区达5家、数量居全省第一，技术合同成交额"十四五"年均增速37.7%，创新"第一动力"澎湃强劲。 宁德时代洛阳基地二期项目（资料图） 产业格局加快重塑。深入实施产业发展"136"举措，推动传统产业向风口转型。宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等重大项目落地，新材料、先进装备制造等千亿级集群崛起，今年优势产业链规模将达5200亿元。现代农机装备集群入选国家先进制造业集群(全省首个)，洛阳跻身首批全国制造业高质量发展50强城市。 城市阳台（资料图） 城乡融合步伐加快。以城市提质"351"举措为抓手，中心城区面积从803平方公里拓展至2229平方公里。呼南高铁焦济洛平段三大控制性工程开工，栾卢、新伊等高速通车，入选全国性综合交通枢纽城市。老旧小区改造老惠及32万户以上，实现城市区邻里中心服务全覆盖，城市阳台一期开放，"15分钟生活圈"基本成型。乡村特色产业总产值突破300亿元，累计新建改建农村公里1200公里。农村经济合作组织和村民自治组织实现行政村全覆盖，城乡居民人均可支配收入倍差收窄至2.28。 文旅融合爆款频出。紧扣"颠覆性创意、沉浸式体验"，隋唐洛阳城中轴线、五大都城遗址博物馆群等重大项目推进，洛邑古城、老君山等成全国顶流，"汉服热"持续升温。2024年洛阳市接待游客1.53亿人次、旅游总收入1208.6亿元，较"十三五"末分别增长64.5%、51.9%；成功举办世界客属第33届恳亲大会，牡丹文化节等节会影响力再攀高峰，加快实现旅游城市向城市旅游转变。 改革开放纵深突破。入选全省唯一要素市场化配置改革试点，洛轴混改入选国家"科改示范"，国企改革三年行动获评省A级，2023年营商环境评价全省第一。深度融入共建"一带一路"，形成231项制度型开放成果，跨境电商综试区居全国第二档，对外直接投资全省第二。 绿色转型步伐加快。环境质量持续改善，全市空气、水、土壤等环境质量持续改善。清洁能源装机占比超50%，较"十三五"末提高13个百分点以上。黄河孟津段入选全国幸福河湖优秀案例，伊洛河(洛阳段)获评全国"美丽河湖"，入选国家减污降碳协同创新试点城市。 民生福祉全面增进。"十四五"累计城镇新增就业超80万人，居民人均可支配收入年均增速高于经济增长。教育方面，撤并638个农村教学点，新建改扩建152所农村寄宿制学校、外迁7所中心城区高中；医疗方面，全省率先实现县域三级综合医院和急诊急救中心全覆盖，2879个村卫生室公有化；养老方面，"五级四类"服务体系加速构建，获批全国基本养老服务综合平台试点。 安全底线巩固夯实。统筹发展与安全，兜牢"三保"底线，有效防范化解债务、金融等领域风险，债务风险整体可控。开展安全生产治本攻坚行动，推进法治洛阳、平安洛阳建设，社会大局和谐稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）