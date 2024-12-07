2068家规上工业企业“三大改造”全覆盖！洛阳“十四五”绿色转型交出亮眼答卷

9月25日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳市深学笃行习近平生态文明思想，落实碳达峰“十大行动”，协同推进降碳减污扩绿增长，绿色低碳转型交出亮眼答卷。

洛宁抽水蓄能电站项目加速推进（资料图）

能源体系向“新”重构。累计关停煤电机组104.5万千瓦，煤电装机占比下降10个百分点；清洁能源装机840.6万千瓦(占比51%)。洛宁抽水蓄能电站1号机组即将投用，82个源网荷储一体化项目(数量质量全省首位)建成后，年可节煤34万吨、减碳89万吨、消纳绿电11.3亿度。

产业转型向“绿”升级。淘汰落后设备656台、焦化产能100万吨、钢铁产能103万吨；2068家规上工业企业“三大改造”全覆盖，近5年实施项目超2500个。宁德时代洛阳基地加速建设，省级以上绿色工厂达133家、绿色园区5家；高新技术产业增加值占比提至55.8%，绿色产业壮大。

交通出行向“洁”迈进。实施“公转铁”，建成3条铁路专用线、16条多式联运线路，货运量年均增10%，重点行业清洁运输超80%，入选国家绿色货运配送示范城市。城市区4256台出租车全换新能源，公交100%新能源；2025年新增网约车、配送货车新能源占比将达100%。建成公共充电桩超2万个，高速服务区、码头充电设施全覆盖。

生态价值向“富”转化。新建建筑100%执行绿色标准，公共交通机动化分担率51%，获评国家绿色出行达标城市。“三品一标”总数395个(全省第一)，创省级生态旅游示范镇25个、乡村旅游村65个；获评国家生态文明建设示范区3个、“两山”实践创新基地2个，生态优势加速变现。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）