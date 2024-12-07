《洛阳市民宿业促进条例》将于10月1日起施行

25日下午，《洛阳市民宿业促进条例》(下称《条例》)新闻发布会在栾川县举行，明确《条例》将于10月1日起正式施行。

25日下午，《洛阳市民宿业促进条例》(下称《条例》)新闻发布会在栾川县举行，明确《条例》将于10月1日起正式施行。

民宿业是推动文旅融合、推动高质量发展、创造高品质生活的重要载体。近年来，洛阳市民宿业发展迅速，经营主体从2021年的445家增长至2025年的2781家，年均增长率达53.9%。

作为全省首部关于民宿发展的地方性法规，《条例》立足“小切口、有特色、真管用”的立法原则，科学界定民宿标准，增强法规适应性，为未来民宿业态创新留出弹性空间；构建职责清晰、协同高效的民宿管理协同体系，形成工作合力；多措并举支持民宿做优做强，融入婚纱旅拍、垂钓、采摘等多元业态，推动品牌建设；强化基础设施与公共服务保障，全面提升民宿发展环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 文/图）