高新技术产业增加值占比首次过半！洛阳“十四五”产业高质量发展动能强劲

今年5月，习近平总书记考察河南并视察洛阳，为产业发展指明方向。洛报融媒记者从25日举行的洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳深入贯彻新发展理念，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，聚焦“四新一装备”风口产业，加快构建现代化产业体系，产业发展质量显著提升。

新闻发布会现场

今年5月，习近平总书记考察河南并视察洛阳，为产业发展指明方向。洛报融媒记者从25日举行的洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳深入贯彻新发展理念，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，聚焦“四新一装备”风口产业，加快构建现代化产业体系，产业发展质量显著提升。

创新能力大幅跃升。创新平台矩阵成型，全国重点实验室达到7家，龙门实验室市场化运营，各类平台达4083家(超额完成“十四五”倍增目标)。“专精特新”企业两年翻番，高新技术企业、科技型中小企业持续增长。研发投入强度连续六年全省第一、五年超全国。

未来产业加快培育。围绕新一轮产业发展变革趋势，洛阳市大力发展新能源、新材料、新IT、智能装备等“四新一装备”风口产业，2024年全市高新技术产业增加值占比首次过半，占规上工业比重55.8%，人工智能、机器人等未来产业实现两位数增长，产业结构呈现向优、向新的良好态势。

产业平台能级跃升。整合原29个园区为13个省级及以上开发区，形成“一县一省级开发区”格局。2024年，全市开发区规上企业营业收入达4200亿元，规上主导产业营收2800亿元。高新、伊滨、宜阳开发区跻身全省前十，洛阳经开区、伊滨开发区入选全省转型升级试点开发区，开发区已成为洛阳市经济建设主阵地、主战场、主引擎。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 张光辉/图)