洛阳12315发布9起典型案例

25日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布8月受理的9起消费维权典型案例。

案例一：洛阳某汽车销售服务有限公司汽车合同纠纷

8月11日，消费者聂先生反映8月10日在洛龙区洛阳某汽车销售服务有限公司交5000元订金欲购买品牌家用汽车，但聂先生发现商家提供的车辆踏板更换过，遂提出异议不愿购车，要求店方退回购车订金，多次与4S店协商遭拒后，无奈拨打12315热线求助。接到投诉后，市局直属分局执法人员与聂先生及4S店取得联系核实相关情况后，向店方讲解有关法律政策规定进行调解，经调解，最终店方给聂先生退还5000元订金。

市场监管小贴士：

按照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。”本案中消费者向经营者交纳订金拟购买家用汽车，双方均应履约，如经营者未以约定履约，应当按消费者要求退回订金。

案例二：某汽车销售服务(洛阳)有限公司涧西区分公司汽车质量纠纷

8月3日，消费者杨先生反映6月份在涧西区某汽车销售服务(洛阳)有限公司涧西区分公司花33万余元购买一辆品牌家用汽车，使用过程中车辆频繁存在异响，店方检测为前摆臂故障，多次与4S店协商，但店方一直推诿不予处理，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，涧西区市场监管局辖区所执法人员立即与杨先生和4S店取得联系核实情况，了解到杨先生所述属实，经调解，4S店已和杨先生协商确定了维修方案，并承诺将车辆延保3年或6万公里。

市场监管小贴士：

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第十八条“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准。三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算。”第十九条“家用汽车产品在包修期内出现质量问题或者易损耗零部件在其质量保证期内出现质量问题的，消费者可以凭三包凭证选择修理者免费修理(包括免除工时费和材料费)”等的规定，本案中，消费者所购家用汽车出现故障，符合家用汽车法定三包的包修条件，商家须承担售后责任，提供免费维修服务。