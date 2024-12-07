国庆中秋假期，谁是博物馆里的“神秘客人”？

洛阳文旅集团联合洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、周公庙博物馆五大场馆，跨夏、周、隋唐多代“梦幻联动”，推出“五都荟洛?潮玩文博——国庆中秋奇遇记”。
洛阳文旅集团联合洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、周公庙博物馆五大场馆，跨夏、周、隋唐多代“梦幻联动”，推出“五都荟洛?潮玩文博——国庆中秋奇遇记”。
你能想象吗？
文物与课本中的历史人物纷纷“鲜活登场”，
化身博物馆里的“神秘客人”
携可收藏的手绘寻宝地图待你偶遇，
还能冲击文博锦鲤大礼包！
洛阳文旅集团联合洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、周公庙博物馆五大场馆，跨夏、周、隋唐多代“梦幻联动”，推出“五都荟洛?潮玩文博——国庆中秋奇遇记”。
这份攻略先备好，假期直接冲！
这个国庆中秋假期，
五大博物馆各有“文物代言人”，
这些“神秘客人”
藏在馆内角落等你发现！
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605