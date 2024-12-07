综合交通网络总里程超2万公里！洛阳“十四五”枢纽城市建设提速

9月25日上午，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳紧扣中原城市群副中心城市定位，统筹推进综合交通枢纽与国家物流枢纽建设，枢纽城市地位持续强化，正以更畅通的交通网络、更高效的物流体系，为经济社会发展注入强劲动能。

新闻发布会现场

9月25日上午，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳紧扣中原城市群副中心城市定位，统筹推进综合交通枢纽与国家物流枢纽建设，枢纽城市地位持续强化，正以更畅通的交通网络、更高效的物流体系，为经济社会发展注入强劲动能。

沁伊高速公路项目加快推进 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄（资料图）

综合交通网络织密提速。全市综合交通网络总里程超2万公里，铁路、公路、航空、轨道协同发力：焦济洛平高铁今年6月开工，洛阳迈向“高铁十字枢纽”步伐加快；洛阳火车站、龙门站北广场改造完成，枢纽功能升级，已开通至北京、上海等多地始发高铁。公路网方面，郑西高速栾双段等4条高速建成，沁伊、济新等高速即将通车，年底高速公路里程将突破800公里，“三纵三横三环”体系加速成型；中心城区至五组团快速通道贯通，通行效率显著提升。航空与轨道有序拓展，北郊机场改扩建推进，伊滨机场获A类通用机场许可，洛宁机场选址获批；地铁1、2号线开通运营，全长43.5公里，形成“十字”骨架，实现双线运行。

物流枢纽能级大幅跃升。洛阳成为中部地区首个拥有“两枢纽、一基地”(生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽，国家骨干冷链物流基地)的非省会城市。生产型枢纽建成23条铁路专用线、21.5万平方米仓库，年吞吐量超2000万吨；商贸型枢纽布局3条铁路专用线、8.5万平方米仓库，年吞吐量近500万吨；国家骨干冷链物流基地投用国内最大单体多温区冷链无人智能仓及省内规模最大医药物流园。全市已建成30亩以上物流园39个，仓储面积超350万平方米，覆盖冷链、快递等多领域。开放通道持续拓展，创新“中欧班列+铁海联运+保税物流”模式，开通至中亚、俄罗斯、东盟国际货运班列及至宁波、青岛等铁海联运班列，直通150余个国内地市、88个海外城市，豫西北、晋东南等货源加速向洛阳集聚。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 张光辉/图)