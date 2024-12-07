超117亿元，惠民生促发展！洛阳“十四五”向上争取政策资金成效显著

9月25日上午，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳市抢抓国家构建新发展格局、推动高质量发展政策窗口期，建立“政策动态跟踪—项目精准谋划—对上积极争取—落地高效推进”全链条机制，向上争取工作成效显著，为城市发展注入强劲动能。

新闻发布会现场

9月25日上午，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳市抢抓国家构建新发展格局、推动高质量发展政策窗口期，建立“政策动态跟踪—项目精准谋划—对上积极争取—落地高效推进”全链条机制，向上争取工作成效显著，为城市发展注入强劲动能。

截至目前，全市累计争取中央及省预算内投资、超长期特别国债等各类上级资金超117亿元，支持项目约700个。这些资金不仅有效拉动投资增长，更在改善群众生活品质、提升城市功能、增强发展后劲等方面发挥关键作用。

值得关注的是，2024年大规模设备更新政策实施以来，洛阳积极承接国家政策红利，66个设备更新项目获国家支持，争取资金近10亿元。政策效应持续释放：2024年全市设备工器具购置投资同比增长42.2%，拉动投资增长1.8个百分点；2025年上半年，设备购置投资在政策加力下保持快速增长态势。此外，今年洛阳获批586部老旧电梯更新改造，获资金支持8460万元，相关升级工程正加紧推进，切实回应群众需求。

下一步，洛阳将持续抢抓政策机遇，强化项目全生命周期管理，确保每一分资金用在刀刃上，推动政策红利转化为发展实效，为加快建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 张光辉/图)