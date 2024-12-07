洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宁德时代洛阳基地、中航光电高端电子器件产业园……洛阳“十四五”期间已累计实施先进制造业项目555个
来源: 洛阳网 2025.09.25 17:20
新闻发布会现场

　　重点项目是扩大有效投资的关键载体、推动高质量发展的核心支撑。

　　9月25日上午，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会(第一场)获悉，“十四五”以来，洛阳市紧盯先进制造业、重大基础设施、文旅融合、民生保障等重点领域，实施了一批具有引领性、支撑性的重大项目，为洛阳现代化建设注入了强劲动力。

　　先进制造业转型跑出“加速度”。坚持创新驱动，累计实施先进制造业项目555个、总投资5631亿元。宁德时代洛阳基地、中航光电高端电子器件产业园、洛轴新能源智能基地、普莱柯P3实验室等标志性项目建成投产，带动新材料产业规模突破千亿元，产业链群竞争力显著提升，新动能加速壮大。

　　城市能级提升筑牢“硬支撑”。围绕增强综合承载力，实施基础设施项目274个、总投资5422亿元。栾卢高速、伏牛1号生态旅游公路、地铁2号线等交通水利能源项目投用，城市联通性、辐射力全面增强，为建设中原城市群副中心、全国综合交通枢纽提供坚实保障。

　　文旅融合擦亮“金名片”。对标国际文化旅游名城，推进文旅项目163个、总投资1651亿元。隋唐大运河博物馆、洛邑古城二期、汉魏故城遗址博物馆等精品工程建成运营，文旅吸引力、竞争力大幅提升，文化优势加速转化为发展优势。

　　民生福祉绘就“幸福卷”。聚焦群众急难愁盼，实施民生项目144个、总投资1227亿元。中心城区高中外迁、洛阳职业技术学院新校区、北京中医药大学东直门医院洛阳医院等工程投用，社区体育公园、邻里中心等便民设施完善，群众获得感、幸福感持续攀升。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 张光辉/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
