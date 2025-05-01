国庆中秋假期，二里头夏都遗址博物馆延时开放

今日，“二里头夏都遗址博物馆”微信公众号发布公告称，为更好的服务并满足游客参观需求，营造良好的节日氛，二里头夏都遗址博物馆2025年中秋节、国庆节(10.1-10.8)期间正常开放，并延长开放时间至18:00(17:30停止入馆)。

延时开放

具体参观时间安排如下：

1.(10.1-10.8)期间开馆时间：

9:00-18:00(17:30停止入馆)

2.数字馆开放时间：

10:00-10:40、11:00-11:40

14:00-14:40、15:00-15:40

16:00-16:40

(每场限流50人，一人一票，凭票入场)

特色临时展览

除了常设展览震撼呈现的“华夏第一王都”格局与珍贵文物，馆内还准备了专题特展，带您深度解读夏文化密码。

“点石成金——从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”

展览时间：2025.5.1——2025.10.8

展览位置：夏博二楼西南角临一展厅