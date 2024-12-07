出门记得带伞！洛阳即将再次开启“雨雨雨”模式

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，25日夜至29日洛阳市有持续阴雨天气，需关注对秋收的不利影响，加强次生灾害防御。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，25日夜至29日洛阳市有持续阴雨天气，需关注对秋收的不利影响，加强次生灾害防御。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，25日夜至29日洛阳市有持续阴雨天气，需关注对秋收的不利影响，加强次生灾害防御。 9月以来，洛阳市降水过程多，累计雨量大，全市土壤已饱和。预计25日夜至29日洛阳市将持续阴雨天气，过程累计降水量20到40毫米，山区个别乡镇可达50毫米以上。 具体预报如下： 今天夜里：阴天转小雨，气温14℃～27℃。 26日(周五)：阴天有小雨，南部有中雨，气温16℃～21℃。 27日(周六)：阴天有小到中雨，气温17℃～22℃。 28日(周日)：阴天有小雨，气温18℃～24℃。 29日(周一)：小雨停止转阴天，气温17℃～26℃。 当前洛阳市秋作物已进入成熟收获期，秋作物已成熟地块需关注土壤持续偏湿对农机下地收获的影响，做好避雨收获，科学晾晒；已收获秋作物注意通风存储，确保颗粒归仓。地质条件脆弱地区需加强灾害隐患点巡查排险，防范局地持续降水可能引发的地质灾害、农田渍涝等气象风险。同时，需关注降水对国庆交通出行、景区旅游等的影响。 因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）