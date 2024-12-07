存在突出火灾风险 两家单位被曝光

近日，市消防救援支队开展火灾隐患专项排查行动，并对存在突出火灾风险的单位予以曝光，督促其尽快整改到位。
近日，市消防救援支队开展火灾隐患专项排查行动，并对存在突出火灾风险的单位予以曝光，督促其尽快整改到位。
近日，市消防救援支队开展火灾隐患专项排查行动，并对存在突出火灾风险的单位予以曝光，督促其尽快整改到位。
洛阳伏羲国学学校
隐患：宿舍楼东北侧的防火门未灌注水泥砂浆，存在安全隐患；二楼男生部部分宿舍未安装烟感报警器；厨房门上方安全出口指示标志灯不亮；餐厅未安装安全出口指示标志和应急照明灯。
偃师区金都宾馆
隐患：宾馆2楼至4楼楼体外墙上安装防盗窗，存在安全隐患。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605