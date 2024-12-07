存在突出火灾风险 两家单位被曝光

近日，市消防救援支队开展火灾隐患专项排查行动，并对存在突出火灾风险的单位予以曝光，督促其尽快整改到位。

近日，市消防救援支队开展火灾隐患专项排查行动，并对存在突出火灾风险的单位予以曝光，督促其尽快整改到位。 洛阳伏羲国学学校 隐患：宿舍楼东北侧的防火门未灌注水泥砂浆，存在安全隐患；二楼男生部部分宿舍未安装烟感报警器；厨房门上方安全出口指示标志灯不亮；餐厅未安装安全出口指示标志和应急照明灯。 偃师区金都宾馆 隐患：宾馆2楼至4楼楼体外墙上安装防盗窗，存在安全隐患。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩)