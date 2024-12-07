洛阳持续深化“五联五促”活动

昨日，市直工委召开市直机关持续深化“五联五促”活动推进会，对下一阶段重点工作进行部署，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领高质量发展。
会议指出——
坚持分类指导、精准施策，根据企业和项目不同发展阶段的特点和需求提供“差异化”服务。
【在服务企业方面】
对大型企业，重点聚焦战略布局与产业升级，加强政策对接和资源整合。
对中小企业，着力破除融资难、人才缺等瓶颈，强化基础服务支撑。
【在项目推进方面】
新建项目要协助加快前期手续办理，保障顺利开工。
续建项目要加强现场管理和技术协调，确保按期竣工投产。
【在交流协作方面】
各单位要通过常态化交流机制，加强与联建单位互动协作，推动业务互补与政治引领相融合，在政策支持、营商环境、共建共治等方面取得新突破，确保“五联五促”活动落到实处、取得实效。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王梦)
