洛阳代表队在全国建筑业质检员技能竞赛上表现优异

在近日举行的2025年全国建筑业质检员技能竞赛中，洛阳代表队凭借出色发挥，斩获全国团体一等奖一项，个人金奖一项、个人银奖两项。

本次竞赛采取理论考试与实操考核相结合的方式，全面检验选手的综合能力。理论考试环节重点考查选手对建筑工程质量管理相关法规、标准规范等知识的掌握程度。实操考核环节设置了4个贴近实际工作的项目：钢筋质量缺陷排查、砌体质量缺陷排查、抹灰实测实量及质量缺陷排查、混凝土结构强度及质量缺陷排查，旨在精准考查选手现场发现问题的实战能力。

据悉，本次代表我市参赛的3名选手均来自河南六建建筑集团。该企业在工程质量管理和技术创新方面经验丰富，曾获27项国家级荣誉，其中中国建设工程鲁班奖12项，国家优质工程奖15项。

“此次比赛成绩充分展现了洛阳在建筑工程质量管理领域扎实的人才基础和精湛的技术水平。”市住建局相关负责人表示，将以此次比赛为契机，进一步完善工程质量监督管理制度，建立常态化培训机制和竞赛选拔体系，为洛阳建筑业高质量发展提供坚实保障。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 嵇俊峰 郭蓓)