聚焦目标任务拓宽融资渠道 全力保障项目建设有序推进

昨日，副市长李新红深入城市区调研安置房建设工作。

李新红先后前往洛钢片区、刘富村、李屯二期、丰仁、遇驾沟、孙旗屯三期、孙旗屯北区等安置房项目现场，详细了解项目复工情况、融资进展及当前存在的瓶颈问题。他指出，安置房建设是事关群众安居乐业的民生工程、民心工程，必须高度重视、全力推进。要聚焦目标任务，紧扣时间节点，科学制订施工计划，实时跟踪建设进展，倒排工期、挂图作战，确保群众早日搬新家、住新房。要用好国家金融支持政策，将安置房、保障房建设与城市更新有机结合，多渠道筹措资金，加快盘活闲置资源，全力保障项目建设有序推进。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)