洛阳网“百姓呼声”：线上倾听答民惑 精准施策解民忧

上周，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖2080条。其中，“电三电四”综合治理、洛浦公园电动车随意行驶无人管理、小学标准课桌椅更换等多个民生问题成为网友关注焦点。对于这些问题，我市有关部门及时回应，积极解答市民疑惑、精准施策推动问题解决。

洛浦公园电动车随意行驶无人管理

网友反映：在洛浦公园慢跑时，差点被电动摩托车撞到。洛浦公园现在行驶的电动车特别多，出现了事故怎么办？园方是否会承担责任？

市城市管理局回复：自滨河北路拓宽改造后，洛浦公园北堤部分路段原基础绿化带被占用，现相关路段无硬隔离，导致公园内、外区域隔断效果有限。此外，为方 便坐轮椅、推婴儿车的游客入园，园区多个无障碍通道全天敞开，部分游客骑电动车、自行车等由此进入公园。针对该问题，园区已加强安保力量，增加巡逻频次， 重点对全园范围内非机动车辆入园问题进行治理。同时，在公园入口处设置提示牌，并在园内播放公益广播，提醒游客园区禁止骑行。

洛阳的小学会按新标准统一更换课桌椅吗？

网友反映：《中小学生午休课桌椅通用技术要求》将于2026年2月1日正式实施。该标准根据学生身体发育特点，从设计、生产、检验、使用全流程作出规定，让午休课桌椅更舒适、安全、耐用。请问洛阳的小学会按照新标准统一更换课桌椅吗？

市教育局回复：目前，我市部分学校已配备可升降桌椅。对于新出台的午休课桌椅国家标准，将积极推动落实，但暂无计划在全市小学统一进行更换。市教育局将 采取分步推进策略：鼓励有条件的县区根据学校实际需求优先对午休课桌椅进行更换或升级，以满足学生的休息需要。同时，将密切关注国家标准的实施情况，对各 学校的午休设施配备工作进行调研与指导，通过评估学校的实际需求和条件，制定更为合理、可行的方案，逐步改善学生的午休环境，为学生创造更优质的学习和生 活条件。

“电三电四”是否还能上路行驶？

网友反映：此前，洛阳市开展电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车综合整治，为什么现在道路上还是有很多此类车辆行驶？尤其是学校开学后，此类车辆不按交规行驶情况时有发生，严重影响道路安全。

市公安局回复：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八条之规定，国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。 目前，市场销售的电动三轮车品牌已列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，车辆所有人需携带身份证、车辆合格证、机动车销售统一发票、交强险 保单等相关资料到车辆管理所办理登记注册。结合我市实际，公安交警部门对已登记注册悬挂号牌的电动三轮车，按照车辆用途和使用群体，采取“控增量、减存 量、限区域”原则，实行统一备案管理。

低速电动四轮车自身安全性能差，达不到机动车安全技术条件，且没有在《道路机动车辆生产企业及产 品公告》内，无法进行注册登记挂牌管理。同时，由于低速电动四轮车上路行驶中交通违法、事故多发，严重影响通行秩序，存在较大安全隐患，加之群众通过各种 渠道反映要求治理的意愿强烈，公安交警部门将依法查处。

路边停车位夜间是否免费？

网友反映：在洛阳市区路边停车位停车，晚上有没有免费的时段？

弘义集团回复：目前，洛阳市区路内泊位停车收费标准为前30分钟免费。白天时段(08：00—22：00)：3元/车/次，新能源车半价；夜间时 段：22：00(不含)—次日08：00(不含)，在新的政策出台前，暂时不收取费用。新能源绿牌车辆晚8点到次日早8点暂时不收取费用。

应天门城市书房管理缺位

网友反映：应天门城市书房管理缺位，应加强管理工作。对接打电话、背诵朗读等现象，工作人员应及时制止，以维护书房内安静有序的阅读环境。另外，阴雨天气下，书房内灯光不足，影响视力和阅读体验。

老城区回复：网友反映的问题已转交区文旅局处理，已要求书房落实三项整改：一是确保管理员在岗，及时响应市民求助；二是加强巡查，制止接打电话、大声辅导背诵等行为，引导学生安静完成作业；三是检修照明，改善阴雨天气光线不足问题。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超)