《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》10月1日施行

昨日，市人大常委会举行《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》(简称《条例》)新闻发布会，明确《条例》将于今年10月1日施行。

《条例》有哪些亮点？如何让洛阳三彩为文旅高质量发展赋能加力？我市将采取哪些措施推动三彩产业发展？针对洛阳三彩保护与发展的重点问题，市人大常委会、有关单位负责人及三彩行业代表给出了详细解答。

亮点一

法治保障，筑牢三彩传承根基

洛阳是三彩文化的发源地、核心产区和当代传承中心。“然而，当前三彩文化面临传承体系不完善、产业规模小散弱、创新能力不足，以及人才与资金短缺等问题，亟须系统性保护与支持。”市人大常委会相关负责人表示。

聚焦这些制约洛阳三彩发展的难点问题，2024年年底，市人大常委会启动《条例》立法工作，充分借鉴各地相关条例立法经验，多次召开座谈会，广泛征求意见建议，以法治手段构建洛阳三彩保护与发展的长效机制。

《条例》分六章37条，详细规定了技艺传承、人才培养、产业促进、创新发展、资金扶持、宣传推广等各项保障措施，不仅提炼了三彩各流派的制作工艺和文化特色，明确了洛阳三彩的定义，还要求建立名录保护制度，明确报批程序，促进洛阳三彩文化资源保护传承工作规范开展。

此外，《条例》明确规定了洛阳三彩下一步保护发展重点和举措。比如，《条例》紧密结合世界级文化旅游城市、青年友好型城市等定位，紧盯科技创新、产业融合等发展目标，规定了许多激发文旅融合活力、赋能产业发展的实用性措施，致力于服务洛阳经济社会高质量发展。