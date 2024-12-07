洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
大魏天王炫富记（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.09.25 08:22
　　北魏迁都以后，洛阳成为北方的政治、经济中心。当时四海安宁，百姓富有，聚居在洛阳城西寿丘里的“帝族王侯，外戚公主，擅山海之富，居川林之饶，争修园宅，互相夸竞”。其中豪家首选，是河间王元琛。

　　据《洛阳伽蓝记》载，元琛常同高阳王元雍斗富，他建了一座文柏堂，形制像皇宫里的徽音殿，其中放置玉井金罐，用五色缋(音同愧)当绳子。

　　元琛在家中养了三百名女歌舞艺人，个个国色天香。他有个婢女叫朝云，擅长吹篪(音同池)，《团扇歌》《陇上声》都吹得很好。元琛任秦州刺史时，众羌叛乱，屡讨不平。元琛便让朝云扮成贫苦老妇，沿街吹篪行乞。那些羌人听了家乡曲子，纷纷流下眼泪，互相说道：“咱为啥要远离家乡，藏身山谷当贼寇？”于是都来归降。当地百姓便说：“快马健儿，不如老妪吹篪。”

　　元琛在秦州没啥政绩，倒是费心遣使去西域寻好马，最远到达波斯国。他给寻来的每匹好马都起了名字，用银制马槽，以金做环锁，诸王见了都咂舌。

　　元琛经常对人说：“晋代石崇乃庶姓，尚且能用野鸡毛、狐腋皮做衣裳，吃的蛋上画有图案，烧的柴上雕有花纹，我作为大魏天王，怎能不奢华？”

　　他在后园造迎风馆，门窗之上，“列钱青琐，玉凤衔铃，金龙吐佩”。果树的枝条伸到屋檐下，伎女坐在楼上，伸手就可以摘果子吃。

　　元琛喜欢把宗室亲王都喊来，展示他的各种宝器，金瓶、银瓮、水晶钵、玛瑙琉璃碗……做工奇妙，都是从西域搜集来的。晒过宝物，接着晒女歌舞艺人及名马。最后，他带着诸王参观仓库，把人眼都看花了。 有一天，元琛对章武王元融说：“不恨(遗憾)我不见石崇，恨石崇不见我！”元融这人天性贪婪暴虐，欲望无限，元琛这话竟让他听出了“内伤”，回家即病倒，一连三天卧床不起。有人来探病，他说：“过去以为只有高阳王比我富，参观了河间王的府库，他竟然也在我前面！”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
