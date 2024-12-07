洛阳市举行《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》新闻发布会

昨日，记者从《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》(下称《条例》)新闻发布会上获悉，《条例》将于10月1日起施行。发布会同步在洛阳博物馆启动洛阳三彩艺术品展，将持续至10月9日。

昨日，记者从《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》(下称《条例》)新闻发布会上获悉，《条例》将于10月1日起施行。发布会同步在洛阳博物馆启动洛阳三彩艺术品展，将持续至10月9日。

市人大常委会主任李保国，副主任徐新、李书杰参加相关活动。

洛阳是三彩文化的发源地、核心产区和当代传承中心。目前，洛阳三彩包括以唐三彩为代表的传统三彩和三彩雕塑、釉画、环艺等新三彩，以及与之相关的三彩文化。为守护好这份文化瑰宝，市人大常委会充分借鉴多地先进经验，广泛调研并征求意见建议，制定了《条例》。

《条例》将传统三彩、新三彩及相关文化纳入保护范畴，建立名录保护制度，进一步厘清部门职责，支持企业研发新型原材料、融入洛阳文化元素，推动三彩从艺术收藏走向日常消费。此外，还提出要培育特色品牌、申请地理标志，打造沉浸式文旅场景，推动三彩文化与旅游深度融合，设立专项资金、建立科研平台、加强人才培养，为洛阳三彩产业发展提供坚实保障。

李保国现场参观洛阳三彩艺术品展，对贯彻落实好《条例》提出要求。他指出，洛阳三彩要走好创新融合之路，坚持做到大众化，结合流行趋势和群众喜好不断推陈出新，让三彩走入寻常百姓家；坚持做到生活化，把三彩融入日常生活所需，真正让艺术走向生活；坚持做到精品化，制定完善工艺流程标准，确保产品精细精致精美精彩；坚持做到工业化，利用新兴技术手段，推动三彩生产走向工业化规模化；坚持做到国际化，立足国际视野，创新产品研发，让洛阳三彩走出国门、享誉世界。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 通讯员 张艳艳)