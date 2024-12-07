洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
实现“关键一跃”需要创新勇气
　　“仅试验报废的钛合金材料就有4吨多，成本高达400万元。”在普通人看来，这损失不小；在创新者眼中，又意味着啥？

　　“比起材料应用的广阔前景，这些投入值得！”洛阳宇翔科技有限公司总经理高宪委如此作答。依托数十年行业经验优势，联手哈工大、西工大等高校，历时3年围绕材料配比和热加工等环节进行科技攻关，最终从上千种潜在方案中试验出理想工艺，突破耐高温材料技术，通过下游客户中国航发西安航空发动机有限公司的验收评价，产品批量应用于C919航空发动机，挺进航空航天新赛道……洛阳宇翔科技的创新故事，激荡人心。

　　有人说，创新从来不会一蹴而就，它是一场既考验智慧也呼唤勇气的艰苦跋涉。无疑，成本高达400万元的试验“废料”，是洛阳宇翔科技创新路上最真实的足迹，既直观地证明了科技创新是一个充满不确定性、需要不断试错的“苦差事”，也浸透着一种执着、闪耀着一种胆识，在无形中成为其创新的“学费”、勇气的“标识”，更助其以“量”的积累实现“质”的跃升，收获“在手订单金额达3亿元，排产已到今年年底”的丰硕回报。

　　真正的科技创新是一场高风险、长周期的“豪赌”，需要企业有超越短期利润、坚持长期主义的定力和魄力。不只是洛阳宇翔科技，举凡发力原创性、颠覆性科技创新的企业，大概率都会经历“试验材料变废料”的过程，但这并非失败的象征，而是通往核心技术突破的、无法省略的“勇气成本”，是一家企业“再上一层楼”应有的战略投资，也是一个地方“以产业之新重塑发展逻辑，用供给升级打开需求空间”应有的创新气候。

　　从新技术到新产品，从新赛道到新机遇，发展向“新”，方能引领潮流、赢得先机。“新”从哪里来？靠的正是敢闯敢创、敢为人先。今天的洛阳，聚焦“四新一装备”等风口产业，从企业到城市都正在进行一场深刻的产业转型升级，亦需始终保持攻关状态，拿出敢于试错、孤注一掷的创新勇气，朝着既定方向砥砺前行，奋力实现从“制造”到“创造”的“关键一跃”。（洛平）
