为官一任造福一方（“诗魔”白居易）

白居易有文才，能论兵，当地方官也有两把刷子，搞绿化，兴水利，都不在话下。他曾三度外任刺史，为官一任，造福一方。

忠州刺史：垦东坡，种花树

苏轼自号“东坡居士”，是因其仰慕白居易，这在宋人笔记中多有论述。

“居士”来自洛阳香山。白居易晚年在洛生活18年，曾在香山筑石楼，自号“香山居士”。苏轼希望自己在历经坎坷后，能像这位“香山老居士”一样安度余生。

“东坡”则与忠州(今重庆忠县)有关。公元818年冬，白居易被任命为忠州刺史。他写诗感谢在背后帮忙的老同事崔群，“感旧两行年老泪，酬恩一寸岁寒心。忠州好恶何须问，鸟得辞笼不择林”。忠州虽是荒僻的小山城，但刺史为一州最高长官，白居易总算有事做了。

在忠州一年多，处理公务之余，他还带领忠州百姓搞绿化，在城东荒坡上种植大量桃树、杏树、梅树、柳树……

在《东坡种花二首》中，他写道：“持钱买花树，城东坡上栽。但购有花者，不限桃杏梅。百果参杂种，千枝次第开……”花开时节，“红者霞艳艳，白者雪皑皑”，白太守(刺史)流连花下，“独酌复独咏”，醉而忘归。

他不光指挥，还亲自上阵，“每日领童仆，荷锄仍决渠。铲土壅其本，引泉溉其枯”。在他看来，养民如养树，“将欲茂枝叶，必先救根株。云何救根株，劝农均赋租。云何茂枝叶，省事宽刑书”，把种树的道理运用于忠州治理。

没过多久，荒坡郁郁葱葱，白居易“朝上东坡步，夕上东坡步。东坡何所爱，爱此新成树”。两百多年后，苏轼被贬官，效仿偶像白居易，在黄州东坡耕稼，当起了“老农夫”。

杭州刺史：治西湖，浚六井

十几岁时，白居易曾旅居苏、杭二郡，当时，韦应物为苏州刺史，房孺复为杭州刺史，白居易对二位名士仰慕不已，曾暗自许愿：“异日苏杭苟获一郡足矣。”这两个州的刺史，随便当上哪一个，就心满意足了！

没想到，白居易后来接连出任杭州、苏州刺史，加倍实现了少时的心愿。晚年，他在洛阳开龙门八节石滩，化险路为通津，这治水的经验，便积攒自苏、杭二郡的刺史任上。

公元822年冬天，白居易抵达杭州，次年正月，杭州奇暖，夏秋则久旱不雨。他先后向伍相神、城隍神、皋亭神等祈雨，无奈神仙皆不显灵。求神不如求己，他便主持兴修水利。

唐代西湖又称钱塘湖，不仅风景宜人，还为杭州人提供淡水资源。“杭本江海之地，水泉咸苦，居民稀少”，唐德宗时，杭州刺史李泌(音同必)“始引西湖水作六井，民足于水，故井邑日富”。40年过去，管道淤塞，流水不畅，白居易主持疏浚六井，解决了杭州百姓的饮水问题。

因年久不治，西湖也淤积严重。白居易调集民夫，疏浚西湖，修筑湖堤，加大蓄水量，满足农田灌溉之需。百姓称白居易主持修建的湖堤为“白公堤”，如今，“白公堤”已不复存在，人们便将他诗中所写的“绿杨阴里白沙堤”称为“白公堤”，简称“白堤”。

离任前，白居易特意作《钱塘湖石记》刻在石头上，将他的水利工程管理办法传给后任刺史。离杭那天，杭州百姓扶老携幼流泪相送，白居易深为感动，作《别州民》道：“耆老遮归路，壶浆满别筵。甘棠无一树，那得泪潸然。税重多贫户，农饥足旱田。唯留一湖水，与汝救凶年。”

苏州刺史：兴河运，保交通

从杭州返回长安，白居易走到洛阳便不想走了。他在履道里买了故散骑常侍杨凭的宅子，并给宰相牛僧孺寄诗求分司东都，很快便得偿所愿。然而次年三月，他又收到调令，月底便启程赴任苏州刺史。彼时洛阳繁花似锦，他恋恋不舍作诗道：“乱雪千花落，新丝两鬓生。老除吴郡守，春别洛阳城。”

来到苏州刺史任上，白居易继续兴修水利，主持疏浚开凿七里山塘。这条山塘河道从阊门始，长七里，直达虎丘山下，使苏州古城与大运河水陆贯通。开河挖出的大量泥土，被顺势加固成堤岸，形成山塘街，后人亦称其为“白公堤”。

苏州刺史政务繁忙，“清旦方堆案，黄昏始退公。可怜朝暮景，销在两衙中”。白居易离开时，苏州百姓“一时临水拜，十里随舟行”。诗人刘禹锡在《白太守行》中记录这感人至深的场面：“闻有白太守，抛官归旧溪。苏州十万户，尽作婴儿啼。”

想当初，眼见奸人事事得逞，白居易心生去意，“终当求一郡，聚少渔樵费。合口便归山，不问人间事”，有人说他求任地方官是为了聚财，以便日后归隐，实际上有史料记载，白居易卸任杭州刺史时，“俸钱多留守库，继守者公用不足，则假而复填”，将攒下的俸禄多数留在官库，以备公用。回到洛阳，他用剩余的官俸买宅，钱不够，还添了两匹马。白居易的诗里常常提到官俸多少，有人说他财迷，有人则认为这是记账的好习惯，这有趣的事情，咱们下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）