洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

我国首个农机正向创新设计全过程平台在洛揭牌运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.24 21:11
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　24日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，国内首个农机正向创新设计全过程平台——“智能农机装备数字化展示中心”近日在洛揭牌运行，将积极赋能国产农机研发由跟随式创新升级为引领式创新，为我国农机高质量发展提供重要工具支撑。

　　与以对标国外成熟产品为起点，通过“拆解—消化—改进”路线实施的逆向创新相比，随着国外技术壁垒收紧、国内需求升级，当前国产农机研发必须转向以技术攻关为起点，通过掌握核心技术占领价值链高端环节的正向创新，从而助力我国农机加速突破高端市场，实现从“跟跑者”到“引领者”的转变。

　　聚焦这一方向，智能农机装备数字化展示中心基于新一代数字化技术打造，由国家农机装备创新中心(以下简称“国创中心”)与全球工业软件领军企业达索系统联合建设，将以国创中心目前在研、试验阶段的拖拉机与联合收割机为核心载体，结合达索系统全面数字化转型解决方案，为破解高端农机研发难题、推动产业链协同创新提供直观实践样本。

　　在整体建设上，该中心设置了“智慧农机协同研发体系”“智慧农机正向开发创新”“智慧农机数字化设计”等核心板块，通过系统梳理从需求分析到产品设计的全链条研发逻辑，既可实时呈现农机研发进度、性能仿真结果等信息，又可展示农机装备从虚拟加工、装配，到生产线布局的数字化落地路径，进一步凸显制造环节智能化升级。

　　围绕正向创新关键环节，该中心直面高端农机研发痛点，针对核心技术与关键零部件攻关难题，依托数字化设计与仿真模块，通过多学科优化突破系统化技术瓶颈；面对研发过程中多部门、多专业协同不畅等，该中心将依托新一代数字化技术，实现产业链实时在线协同管理，确保研发各环节高效衔接；在整机产品研制与实验环节，该中心还将积极开展数字化仿真与虚拟孪生技术应用，大幅缩短物理实验周期，推动产品更快走向市场。

　　“由‘逆’转‘正’，意味着从‘跟随’到‘引领’。随着智能农机装备数字化展示中心的应用，我们将加快构建农机装备研发的崭新范式，推动国产农机迈出更多转型升级的关键步伐。”国创中心总经理助理李保忠表示。

　　根据规划，后续围绕智能农机装备数字化展示中心建设，国创中心还将联动达索系统，依托实时在线研发与虚拟孪生技术，加速推动高端农机研发效率提升与迭代，为我国农机产业链高质量发展持续注入崭新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 张雨彤 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市人大常委会任免名单
  • 网传中州路下穿宫城区建设工程开...
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温27℃
  • 伊水游园求是段：焕新开放 “露”...
  • “小马哒哒”跑全国！洛阳区域公...
  • 不搞仪式直接开饭 汝阳这场婚宴获...
  • 洛阳：整治旅游市场秩序 营造安全...
  • 41处建筑入选！洛阳市第三批历史...
  • 趣味运动会 喜庆丰收节【组图】
  • 洛阳可以打呼吸道合胞病毒疫苗吗...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    万里茶道博物馆周...
    伊滨区寇店镇：发...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605