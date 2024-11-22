我国首个农机正向创新设计全过程平台在洛揭牌运行

24日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，国内首个农机正向创新设计全过程平台——“智能农机装备数字化展示中心”近日在洛揭牌运行，将积极赋能国产农机研发由跟随式创新升级为引领式创新，为我国农机高质量发展提供重要工具支撑。

与以对标国外成熟产品为起点，通过“拆解—消化—改进”路线实施的逆向创新相比，随着国外技术壁垒收紧、国内需求升级，当前国产农机研发必须转向以技术攻关为起点，通过掌握核心技术占领价值链高端环节的正向创新，从而助力我国农机加速突破高端市场，实现从“跟跑者”到“引领者”的转变。

聚焦这一方向，智能农机装备数字化展示中心基于新一代数字化技术打造，由国家农机装备创新中心(以下简称“国创中心”)与全球工业软件领军企业达索系统联合建设，将以国创中心目前在研、试验阶段的拖拉机与联合收割机为核心载体，结合达索系统全面数字化转型解决方案，为破解高端农机研发难题、推动产业链协同创新提供直观实践样本。

在整体建设上，该中心设置了“智慧农机协同研发体系”“智慧农机正向开发创新”“智慧农机数字化设计”等核心板块，通过系统梳理从需求分析到产品设计的全链条研发逻辑，既可实时呈现农机研发进度、性能仿真结果等信息，又可展示农机装备从虚拟加工、装配，到生产线布局的数字化落地路径，进一步凸显制造环节智能化升级。

围绕正向创新关键环节，该中心直面高端农机研发痛点，针对核心技术与关键零部件攻关难题，依托数字化设计与仿真模块，通过多学科优化突破系统化技术瓶颈；面对研发过程中多部门、多专业协同不畅等，该中心将依托新一代数字化技术，实现产业链实时在线协同管理，确保研发各环节高效衔接；在整机产品研制与实验环节，该中心还将积极开展数字化仿真与虚拟孪生技术应用，大幅缩短物理实验周期，推动产品更快走向市场。

“由‘逆’转‘正’，意味着从‘跟随’到‘引领’。随着智能农机装备数字化展示中心的应用，我们将加快构建农机装备研发的崭新范式，推动国产农机迈出更多转型升级的关键步伐。”国创中心总经理助理李保忠表示。

根据规划，后续围绕智能农机装备数字化展示中心建设，国创中心还将联动达索系统，依托实时在线研发与虚拟孪生技术，加速推动高端农机研发效率提升与迭代，为我国农机产业链高质量发展持续注入崭新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 张雨彤 文/图）