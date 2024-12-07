国庆假期将至 这份安全出行提示请收好

刚刚，洛阳交警微信公众号发布2025年度国庆假期出行提示。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布2025年度国庆假期出行提示，具体内容如下：

2025年国庆、中秋长假即将来临，节日期间群众出行集中，预计道路车流量将大幅增加。为服务群众合理选择出行方式和出行线路，最大限度保障道路安全畅通，洛阳交警就节日期间全市道路交通安全状况进行了分析预判。

一、国庆、中秋放假时间

放假安排:

10月1日(周三)至10月8日(周三)放假调休，共8天。9月28日(周日)和10月11日(周六)上班。

二、高速公路免费时间：

自10月1日0时到10月8日24时止(以车辆驶离高速公路出口收费车道时间为准)免费放行7座以下(含7座)小型载客车辆。

三、总体预判

今年国庆中秋假期为期8天，时间自10月1日至10月8日，为今年最后一个长假，群众旅游、探亲需求将集中释放。受高速公路小客车免费通行政策的助推，自驾游、长途旅游、跨省旅游车辆将大幅增加。同时，国庆正值秋收农忙、物流运输旺季，客货流量也将明显增加，预计节日期间将迎来今年最高峰值。同时根据气象部门预报，假期期间我市将出现阴雨天气，受雨雾不利影响，道路交通安全的压力加大。

四、高速公路通行情况

1.高速公路通行政策。自2025年10月1日0时起—10月8日24时止，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准。假期期间高速公路禁止危险品车辆通行。

2.假期出行高峰预判：预计出行高峰将从9月30日下午开始，10月1日、2日的上午9时至11时为高速出程流量高峰。10月7日、8日的9时至11时为返程高峰，当日15时到19时达到峰值。

3.结合往年国庆假期及今年“五一”等假期情况，预计以下路段将出现较大流量：

①宁洛高速彭婆互通至洛栾互通(双向)；

②宁洛高速汝阳至伊川段(双向)；

③二广高速黄河桥段至二广连霍互通立交段(双向)；

④宁洛高速涧西站至宁洛连霍互通段东半幅；

⑤洛栾高速伊川西至洛龙站段(双向)。

4.G30连霍高速洛阳服务区因施工暂时关停，禁止车辆进出。 途经洛阳服务区的车辆请严格按照标志、标牌指示通行，提前规划休息、补给安排，避免影响行程。