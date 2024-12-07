免费参观！洛阳三彩艺术品展开幕

24日下午，洛阳三彩艺术品展在洛阳博物馆开幕，现场展出唐三彩、三彩艺、牡丹瓷、唐白瓷等陶瓷艺术品100余件。
此次特展分为4个展区，通过系统分类、图文并茂的展陈方式，结合专业讲解，分别展出郭爱和、高水旺、李学武、宋胜利等四位艺术大师的代表性作品，共收录三彩艺、唐三彩、牡丹瓷、唐白瓷等陶瓷艺术品百余件，涵盖了雕塑、釉画等品类，相关作品艺术水平精湛、审美意蕴深远。
据悉，此次展览面对广大市民游客免费开放，将持续至10月9日。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 文/图)
